In attesa del ripescaggio in serie D della Sangiovannese (solo da ufficializzare all’inizio di agosto), dal momento che ci sono dieci posti a disposizione (il presidente della Lega Pro...



... Gabriele Gravina ha dichiarato che l’organico della C sarà composto da sessanta squadre), ecco la situazione categoria per categoria, acclarato il passaggio in serie D della società valdarnese con i relativi passaggi delle squadre aventi diritto.



ECCELLENZA: Badesse.

PROMOZIONE: Olimpia Palazzolo.

PRIMA CATEGORIA: San Clemente.

SECONDA CATEGORIA: Visto che il Seano prenderà parte al campionato di Terza Categoria, sono ripescati G.I.Vernio e Suvereto.

JUNIORES REGIONALI: Il posto spettante alla Sangiovannese che prenderà parte al campionato nazionale juniores tocca al Pietrasanta, sconfitto nello spareggio con il Camaiore.

GIOVANISSIMI REGIONALI: Per la rinuncia del Castelfiorentino, viene ripescata la Massese.



Alessio Facchini