Sono stati ufficializzate nei giorni scorsi le composizioni dei due gironi di Merito organizzati dalla Delegazione provinciale…







…di Firenze per le categorie Allievi B (a sedici squadre) e Giovanissimi B, il cui organico è composto da diciassette selezioni in virtù della presenza in soprannumero del Calenzano, vincitore del campionato di Prato ma iscritto alla Delegazione fiorentina.





ALLIEVI B DI MERITO

Atl. Castello, Audace Galluzzo, Audax Rufina, Casellina, Castelfiorentino, Firenze Ovest, Firenze Ovest, Fortis Juventus, Impruneta Tavarnuzze, Lanciotto Campi, Montelupo, Ponzano, Rignanese, Rinascita Doccia, Sancascianese, Settignanese, Valdarno.



GIOVANISSIMI B DI MERITO

Affrico, Floria 2000, Fortis Juventus, Folgor Calenzano, Giov. Fucecchio, Lanciotto campi, Lastrigiana, Olimpia Firenze, Porta Romana, Sales, Santa Maria, San Michele Cattolica V., Scandicci, Sestese, Sporting Arno, Valdarno, Virtus Gambassi Terme.