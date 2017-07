Con un comunicato pubblicato sulla propria pagina internet ufficiale, la Sestese Calcio prende posizione in merito…





…alla vicenda che in questi giorni sta scuotendo il calcio giovanile toscano coinvolgendo in prima persona il presidente del club di Sesto Fiorentino.



COMUNICATO STAMPA

In questo delicato momento, l’intero staff della Sestese Calcio esprime vicinanza e solidarietà al Presidente, Filippo Giusti, di cui negli anni ha potuto apprezzare la lealtà e la dedizione al lavoro.

Nell’attesa che la posizione del Presidente sia chiarita, i responsabili di settore, i dipendenti ed i collaboratori tutti della Sestese Calcio comunicano che l’attività della Società proseguirà regolarmente garantendo il totale rispetto di tutti gli impegni sportivi, commerciali e sociali. Ognuno continuerà a lavorare con la consueta serietà e professionalità assicurando il medesimo livello di qualità dei servizi fin qui offerti agli utenti dello Stadio Torrini.

Lo staff tecnico della Sestese Calcio.