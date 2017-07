Registrati | Login Login Username:



Dilettanti : Ecco i ripescaggi sicuri e quelli probabili Inviato da Fulvio Brandigi 117 letture ) Con il ritorno della Zenith Audax in Eccellenza, c’è un posto in meno in tutte le categorie. Cerchiamo di far parlare i fatti con il nostro crono ripescaggio.

OGGI 19 LUGLIO 2017...



... Chiuse le iscrizioni in Prima Categoria (fuori Ponte a Cappiano, Seano e San Frediano), saranno ripescati Fabbrica, Vaggio Piandiscò e Galcianese. L’ufficializzazione potrebbe arrivare con il CU di giovedì o con quello dell’inizio della prossima settimana.



DOMANI 20 LUGLIO 2017

La Covisoc C e poi il Consiglio Federale decidono sulla regolarità del ricorso dell’Akragas. L’ottimismo trapela ma c’è da attendere la decisione ufficiale. Si pubblica da parte del CRT la graduatoria di merito fra A.Rufina e Badesse che vede la formazione senese al comando. Possono fare festa Stazzoni e Berni e attendere con trepidazione il ripescaggio della Sangiovannese. In quel caso le Badesse saranno in Eccellenza. Si pubblicano vista la rinuncia del SauroRipescia anche i ripescaggi per Allievi e Giovanissimi. Il Forcoli Valdera va a fare il girone di merito, il Cortona Camucia viene ripescato negli Allievi Regionali mentre l’A.Castello viene ripescato fra i Giovanissimi Regionali.



VENERDI’ 21 LUGLIO

La Covisoc D decide sulla regolarità delle iscrizioni. Possono saltare altre due o tre squadre (sicura l’Ancona, probabile la Palmese) che entro lunedì 24 luglio possono regolarizzare la loro posizione.

In Toscana chiudono le iscrizioni in Seconda Categoria (non si iscrivono fra le altre Bargecchia, Montignoso, Cascine) e per i campionati regionali Juniores, Allievi e Giovanissimi (potrebbe saltare oltre al SauroRipescia, che va a fare i campionati con il nome del Gavorrano, anche il Tuttocuoio per Allievi e Giovanissimi Regionali).



SABATO 22 LUGLIO

Si riunisce il Direttivo del C.R.T. che riproporrà una nuova classifica per i ripescaggi in Seconda Categoria (si pensa che alla fine possano essere oltre 20 i posti a disposizione) riguardanti le squadre classificate al penultimo posto in Seconda Categoria e quelle classificate al terzo posto in Terza Categoria, graduatoria che potrebbe essere pubblicata sabato mattina al termine della riunione.



LUNEDI’ 24 LUGLIO:

Potrebbe essere il giorno giusto per l’uscita delle graduatorie delle squadre non aventi diritto in serie D (preclusa la Zenith Audax, dovremo capire la posizione della Sangiovannese).



MARTEDI’ 25 LUGLIO:

Se la Sangiovannese si troverà nelle prime tre posizioni della classifica per le non aventi diritto retrocesse dalla D, potranno dirsi sicuri di essere ripescati: le Badesse in Eccellenza, Olimpia Palazzolo in Promozione e San Clemente in Prima Categoria.



MERCOLEDI’ 26 LUGLIO:

La Covisoc D esamina i ricorsi delle società escluse in prima battuta e prende le decisioni in merito.



GIOVEDI’ 27 LUGLIO:

Potrebbe chiarirsi, se la Sangiovannese non fosse nelle prime tre posizioni della graduatoria delle non aventi diritto, la situazione della formazione toscana in base alle decisioni della Covisoc D che dovranno essere ratificate a fine mese dal Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti. Il Crt ufficializzerà nel frattempo altri ripescaggi in Seconda Categoria.

VENERDI’ 28 LUGLIO: Chiudono i termini per i ripescaggi in C. Capiremo in quella data quante squadre sono state disposte a versare circa 600 mila euro alla Figc e se le domande saranno sufficienti per fare in C tre gironi a 20 squadre.



LUNEDI’ 31 LUGLIO:

Dovrebbe riunirsi il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e ratificare i primi ripescaggi in serie D.



MARTEDI’ 1 AGOSTO:

Il Crt deciderà in base alla situazione venutasi a creare a livello nazionale.



VENERDI’ 4 AGOSTO:

Il Consiglio Federale prenderà le decisioni definitive e comunicherà i ripescaggi in C.



Alessio Facchini





Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Varie



