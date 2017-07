Serie D : Esclusivo - La Zenith Audax non può essere ripescata Inviato da Fulvio Brandigi 13 letture ) La notizia arriva dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale. La Zenith Audax, formazione pratese pienamente inserita nella classifica delle non aventi diritto...



.. e con un piede e mezzo in serie D, non può essere ripescata in quella categoria, in quanto ha usufruito del ripescaggio nella precedente stagione in Eccellenza Toscana. Il CU della LND, targato 21 Dicembre 2016, infatti considera come motivo di preclusione l’essere stati ripescati negli ultimi tre anni (il caso della Zenith) oppure l'aver avuto una condanna per illecito sportivo. La Zenith Audax giocherà dunque in Eccellenza nella prossima stagione.



Alessio Facchini









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Varie Utenti Online 43 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 43



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 43 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli