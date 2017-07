Dilettanti : Nessuna sorpresa in Promozione e Prima Categoria - Iscrizioni e ripescaggi Inviato da Fulvio Brandigi 235 letture ) Tutto come previsto. Le 49 squadre aventi diritto in Promozione si sono regolarmente iscritte. E in Prima Categoria, oltre a Seano, Ponte a Cappiano e San Frediano ad un giorno...



... dalla chiusura non si erano ancora iscritte Ponte a Moriano, FonteBelverde e Atletico Levane Leona ma a meno di clamorosi colpi di scena le tre squadre completeranno nella giornata odierna le pratiche per le iscrizione on line. Facendo il punto, con la mancata iscrizione del Grosseto di Pincione in D, allo stato delle cose ecco chi sarà ufficialmente ripescato.

ECCELLENZA: Castelnuovo Garfagnana

PROMOZIONE: Il campionato torna a 48 squadre.

PRIMA CATEGORIA: Fabbrica, VaggioPiandiscò e Galcianese

JUNIORES REGIONALI: Esperia Sandonnino

Venerdì 21 Luglio chiudono le iscrizioni per Seconda Categoria, Juniores, Allievi e Giovanissimi Regionali. Vedremo soprattutto in Seconda Categoria quante squadre salteranno (si parla di una ventina di posti a disposizione). Nei giorni successivi si cominceranno a conoscere le classifiche delle formazioni non aventi diritto in serie D (cinque i posti ancora da riempire) per capire se Zenith Audax e Sangiovannese potranno fare subito festa (non sicuro) o se il probabile (ma ancora non ufficiale) ripescaggio sarà posticipato al 4 agosto, giorno in cui si sapranno ufficialmente le ripescate della serie C (cinque i posti che dovrebbero essere coperti, in lizza Triestina, Rende, Rieti, Varese, Virtus Vecomp e Lumezzane ma le condizioni per accedere al ripescaggio non sono semplici). Nel mezzo di queste date, intorno alla fine del mese di luglio, la serie D comunicherà quante altre squadre (oltre alle cinque non iscritte) sono state bocciate dalla Covisoc D (ballano due o tre posizioni fra cui quella dell’Ancona) e quindi non possono partecipare al campionato.



Alessio Facchini







