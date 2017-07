Dilettanti : Ecco le cinque squadre ripescate in Prima Categoria Inviato da Fulvio Brandigi 71 letture ) C’è tempo fino a martedì 18 luglio 2017 per regolarizzare l’iscrizione on line in Prima Categoria. Ma sono tre le squadre che allo stato delle cose hanno alzato bandiera bianca...



... ovvero Ponte a Cappiano, San Frediano e Seano. Considerando i ripescaggi pressoché sicuri di Zenith Audax e Sangiovannese in serie D, sono per ora cinque i posti a disposizione in Prima Categoria. Le formazioni aventi diritto sono: Fabbrica, VaggioPiandiscò, Galcianese, San Clemente e Pomarance. Ma domani sera, al momento della chiusura delle iscrizioni on line in Prima Categoria, ci potrebbero essere altre sorprese (il Malmantile può sperare…).



Alessio Facchini







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Varie Utenti Online 32 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 32



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 32 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli