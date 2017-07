Eccellenza : Questo pomeriggio a Coverciano, ore 17, la riunione per le società di Eccellenza Inviato da Fulvio Brandigi 208 letture ) Questo pomeriggio alle ore 17 al Museo del Calcio di Coverciano, convocata dal presidente regionale Paolo Mangini, si terrà la riunione fra i dirigenti federali e i rappresentanti...



... delle società di Eccellenza. Per discutere sulla possibile “riforma” della categoria, dopo la lettera fatta pervenire da nove società con in testa il presidente della Sestese Calcio Filippo Giusti al Comitato Regionale Toscana. Diversi i punti all’ordine del giorno, in particolare tre: 1) la formazione dei due gironi in maniera meno “classica” , cioè meno geografica possibile , con l’istituzione della giornata dell’Eccellenza in cui alla presenza dei capitani, degli allenatori e dei presidenti sarà svelato il calendario; 2) la possibilità di istituzionalizzare l’anticipo e il posticipo per ciascuna giornata; 3) l’allargamento dei play-off con la partecipazione di sei squadre (dal secondo al settimo posto) e la fase finale da giocarsi in un solo campo. Si capirà dalle presenze delle società (sicuramente auspicabile nonostante l’orario non felice della riunione) e da come si svilupperà la discussione se si andrà a una votazione sulle proposte presentate oppure no, e se alcuni cambiamenti, in caso di maggioranza qualificata (soprattutto per i play-off), saranno già previsti dalla prossima stagione o avranno bisogno di una ulteriore fase di approfondimento.



Alessio Facchini







