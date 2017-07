Il Grosseto di Max Pincione è fuori dalla Figc. L’aver rinunciato nella precedente stagione a cinque gare è motivo di preclusione per disputare l’attività sportiva. La comunicazione...



sembra sia arrivata dalla Lnd – Comitato Interregionale e certifica la fine sportiva della società. Da un punto di vista formale sabato scadono i termini per l’iscrizione all’Eccellenza e proprio sabato, a meno di colpi di scena, si saprà ufficialmente se il Grosseto (ipotesi assai improbabile) abbia fatto domanda per l’iscrizione online al campionato di Eccellenza. Sarà quindi il Castelnuovo Garfagnana a prendere il posto del Grosseto mentre il Pietrasanta (che riparte dalla Promozione) ha la possibilità di partecipare al prossimo campionato juniores regionali al posto del Grosseto. La rinuncia del Grosseto non libera invece posti nei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria e fa tornare senza soprannumero l’organico.



Alessio Facchini