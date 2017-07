Dilettanti : Ripescaggi, in D fatta per Zenith e Sangiovannese Inviato da Fulvio Brandigi 408 letture ) Serie D : E’ fatta per Zenith e Sangiovannese, ecco le ripescate in Toscana. Sono cinque le squadre che non hanno fatto la domanda online in serie D come preannunciato...



... dal nostro giornale. Hanno rinunciato Real Metapontino e Racing Roma, non hanno presentato domanda Alto Vicentino, Melfi e Macchia. Ormai è fatta per Zenith Audax e Sangiovannese che avranno la comunicazione ufficiale del ripescaggio ai primi di agosto. Vengono così ripescati in Toscana:

ECCELLENZA: A.Rufina e Badesse

PROMOZIONE: O.Palazzolo e Montalcino

JUNIORES REGIONALI: Ginestra Fiorentina e I.C.Incisa. Con il Camaiore che prende il posto del Grosseto.



Alessio Facchini







