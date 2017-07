Dilettanti : Zenith Audax in D, Sangiovannese quasi - Il punto complessivo sui ripescaggi Inviato da Fulvio Brandigi 328 letture ) Stasera alle ore 18 tutto si chiarirà. Infatti a quell’ora scadono le iscrizioni online per il prossimo campionato di serie D. Fuori già tre squadre (Real Metapontino, Altovicentino e Racing Club)...



... ballano altre quattro posizioni (Ancona, Campobasso, Melfi e Folgore Selinunte) ma ci potrebbero essere anche altre sorprese. Considerando che in C sono saltate definitivamente Como e Latina, ufficiosamente la Maceratese e ci sono altre quattro squadre escluse dalla Covisoc che entro venerdì 15 luglio dovranno regolarizzare la loro posizione economica (si parla dei difficili casi di Mantova, Messina, Akragas, Modena, mentre le posizioni delle altre tre squadre escluse, Arezzo, Fidelis Andria e Juve Stabi,a sono facilmente sanabili), a questo punto il fatidico numero di 9-12 possibili ripescaggi in D è all’ordine del giorno. La matematica ci aiuta. La Zenith Audax e la Sangiovannese, che si trovano nelle posizioni centrali delle classifiche delle non aventi diritto su cui si deve pronunciare definitivamente la Covisoc D, salvo problemi legati alla loro domanda, sono praticamente in D. Sicuri i pratesi che già stasera possono brindare (considerando che la C deve tornare a 60 squadre) se oltre a Real Metapontino, Altovincentino e Racing Club ci saranno altre tre squadre che non faranno le iscrizioni online in D, quasi i valdarnesi, che però dovranno attendere il Consiglio Federale di giovedì 20 luglio per capire quante squadre di serie C si riterranno fuori oltre a Como, Latina e Maceratese. A questo punto è solo una questione di giorni, poi anche il calcio toscano (alle prese ancora con le situazioni che riguardano il Grosseto di Pincione e il Pietrasanta di Ciaponi) può tirare un sospiro di sollievo. Saranno ripescate, dopo il Castelnuovo Garfagnana, Audax Rufina (sicuramente) e Badesse (probabile) in Eccellenza, Olimpia Palazzolo (sicuramente) e Montalcino (probabile) in Promozione mentre in Prima e Seconda Categoria saranno in diversi ad esultare.



Alessio Facchini







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Varie Utenti Online 24 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 24



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 24 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli