Clamoroso! Nelle prossime ore il presidente del Pietrasanta Ciaponi annuncerà in una conferenza stampa l’intenzione da parte della sua società di ripartire dalla Promozione...



... dopo che sembrava più che probabile che fosse la Terza Categoria quella da cui sarebbe ripartita la formazione versiliese. Se l’intenzione del presidente Ciaponi fosse confermata e suffragata dall’iscrizione in Promozione, cambierebbero le cose a proposito dei ripescaggi. L’Olimpia Palazzolo per essere ripescata in Promozione dovrebbe attendere il ripescaggio in serie D della Zenith Audax, il Montalcino quello della Sangiovannese e non ci sarebbe più il posto per il Tavola Calcio. Si complicherebbero leggermente le cose anche in Prima e Seconda Categoria con un posto in meno a disposizione.



Alessio Facchini