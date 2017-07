Dopo la delusione, la Cattolica cerca il riscatto con i Giovanissimi di mister Vallini, che contendono il tricolore ai romani dell'Urbetevere. Le due squadre scendono in campo sotto una fitta....



...pioggia con queste formazioni.

Urbetevere - Cattolica V. 2-3

URBETEVERE: Giudice, Bertollini, Saccuti, Gaspari, Friano, Bruschi, Battistelli, Arcella, Marras, Gazzara, Cuomo. A disp. Coluccia, Scomazzon, Zambrini, Lombardi, Calvigioni, Ranari, Stefani, Picchi. All. Pasquale.

CATTOLICA V.: Carcani N., Masi, Carcani P., Bettoni, Gabbrielli, Marconi, Manetti, Cavaciocchi, Campagna, Mazzei, Di BlSio. A disp. Basile, Previtera, D'Oria, Nannelli, Rosi, Iacovitti, Carcani T., Nappa, Vannini. All. Vallini.

ARBITRO: Angelucci di Foligno, coad.. Da Tomarchio di Ravenna e Goretti di Perugia.

RETI: 5' Gabbrielli, 24' Gazzara, 36' Campagna, 38' Manetti.

Avvio a ritmi forsennati dei giallorossi: Campagna e Di Blasio mettono subito a ferro e fuoco la difesa avversaria. Al 5' il vantaggio: cross da calcio d'angoli e poderoso stacco aereo di Gabbrielli, che firma l'uno a zero. L'Urbetevere fatica a entrare in partita e, fino al 20', la squadra di Vallini tiene saldamente in mano il gioco. Al 24' però un calcio piazzato di Gaspari crea imbarazzo alla difesa giallorossa, e Gazzara, il temuto numero 10 romano, firma il pareggio. Finale di tempo con la Cattolica in pressione, ma la difesa capitolina tiene. Ai punti I primi 35' sono dei giallorossi, ma si va al riposo sul punteggio di parità.

La ripresa si apre con il gol di Campagna: Cattolica di nuovo meritatamente avanti! L'Urbetevere sbanda, e dopo due minuti capitola ancora. Cross da corner di Manetti, Bettoni si vede murare il tiro ma Manetti con un tap-in fa 3-1. La Cattolica gestisce alla grande la fase di gioco successiva, ma al 58' Stefani riapre la gara siglando il punto del 3-2. Finale al cardiopalma, l'Urbe preme attaccando a testa bassa, ma la Cattolica non sbaglia più niente. Triplice fischio: I ragazzi di Vallini sono Campioni d'Italia!