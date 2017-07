Tutto pronto al "Morgagni" di Forlì per la finale che mette in palio lo Scudetto tricolore Allievi fra Cattolica e Calcio Sicilia. Ecco le scelte dei due...



....tecnici.

S.M. Cattolica V. - Calcio Sicilia 1-3

CATTOLICA V.:Marcucci, Frascadore, Fabbrini M., Subli, Vanzi, Graziani, Sinisgallo, Baldesi, Ndiaye, Ciofi, Marangon. A disp. Marcoaldi, Peyla, Rellini, Metafonti, Vicini, Rotondi, Berti, Di Muro, Fabbrini V. All. Gozzi.

CALCIO SICILIA: Riina,Mattei, Garofalo, Cannino, Giambanco, Brunetti, Acheampong, Vitale, Muratore, C ulotta, Lorello. A disp. Mattiolo, Rome, Sucameli, Calderone, Fruci, Lo Cacciato, Giannone, Orlando. All. Sucameli.

ARBITRO: Di Graci di Como, coad. Da Agostino e agiorgi di Legnano.

RETI: 37' Vitale, 73' Calderon, 71' Calderone, 84' Fruci.

Dopo un quarto d'ora sempre parità fra le due squadre. Avvio aggressivo dei siciliani, ma la Cattolica tiene botta e al 9' crea una ghiotta palla gol con Ndiaye, recuperato in extremis da Garofalo. Alla mezzora di gioco, resta quella giallorossa l'azione più pericolosa proposta dalle due compagini. Siciliani formazione di qualitá soprattutto in mezzo al campo, reparto in cui comunque la Cattolica è cresciuta negli ultimi minuti. Al 37' la doccia fredda: magnifica azione del Calcio Sicilia, che aggira il blando pressing avversario da destra a sinistra, Brunetti serve Vitale in area che batte Marcucci con bolide sul primo palo. Alla prima occasione, e nell'unica in cui I giallorossi hanno allentato la presa, i siciliani passano in vantaggio. Un gol pesante, perchè si va al riposo con la squadra di Gozzi sotto di un gol e apparsa leggermente in difficoltà nel finale di frazione.

Il secondo tempo si apre con I giallorossi che sembrano aver assorbito il colpo. Al 60' è sempre 0-0, ma I siciliani sono sulla difensiva. La Cattolica preme ma non incide dalle parti di Riina. Mister Gozzi si gioca numerosi cambi nel tentativo di riequilibrare il match, ma al 73' con un contropiede classico Calderone infila Marcucci per il due a zero. Il grande cuore giallorosso però continua a battere e al 77' Graziani, con una poderosa incornata su cross dalla bandierina di Marangon, dimezza lo svantaggio. Nel secondo dei cinque minuti di recupero, grande chance per Marangon da calcio piazzato, palla sull'esterno della rete. Dal possibile pari alla beffa, e all'84' Fruci, servito da Calderone, firma il definitivo 3-1. Triplice fischio, il Calcio Sicilia è campione d'Italia.