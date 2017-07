Mercoledì 27 giugno, stadio "Tullo Morgagni" di Forlì, ore 16.30. Sono le coordinate in cui passerà il treno che può portare dritto verso la storia del calcio giovanile italiano. Proverà a salirci la Cattolica dei record...



...che va a caccia di un'indimenticabile doppietta con Allievi e Giovanissimi. Seguiremo in presa diretta le due gare: alle 16.30 fischio d'inizio del match degli Allievi di Francesco Gozzi, che affrontano il Calcio Sicilia. A seguire (ore 18 circa) tocca ai Giovanissimi di Francesco Vallini, che se la vedranno contro i romani dell'Urbetevere. A Forlì, la Cattolica e la Toscana sono al centro del calcio giovanile dilettantistico d'Italia. Calciopiù sarà lì per raccontarvi un pomeriggio da vivere tutto d'un fiato.