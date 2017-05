Registrati | Login Login Username:



Partite : Calcio Toscana: Due giorni da leoni Inviato da Lorenzo Martinelli 10 letture ) Mentre ieri sera al Gino Bozzi di Firenze si è conclusa la Super Coppa di Promozione con il successo dellAglianese su Antella e Fucecchio, questo pomeriggio e domani risulta intensissimo il programma delle gare che riguardano...



...le formazioni della nostra regione. Ecco il calendario orario di tutti gli avvenimenti calcistici che troverete con commenti, pagelle e servizi fotografici su Calciopiù in edicola e on line martedì 16 Maggio 2017.

PRIMAVERA sabato 13 maggio ore 15: Alla ricerca della fase finale la Fiorentina di Federico Guidi ospita alle ore 15 al Gino Bozzidelle Due Strade il Brescia. Obiettivo vincere e migliorare la differenza reti nel confronto con la Sampdoria attualmente favorevole ai viola.

BERRETTI sabato 13 maggio ore 15: In campo Modena Robur Siena, Tuttocuoio Cremonese e Prato Maceratese (campo Nelli a Oste di Montemurlo) nella seconda giornata dei gironcini degli ottavi di finale.

JUNIORES DILETTANTI sabato 13 maggio ore 15.30: Inizia lavventura del Grassina impegnato nella gara dandata del primo turno nazionale in Umbria contro il San Sisto. Mercoledì si replica in terra toscana.

SPAREGGIO GIOVANISSIMI FIRENZE sabato 13 maggio ore 15.30: Spareggio per la vittoria del campionato sul campo della Rufina fra Pontassieve e Dicomano.

COPPA REGIONALE JUNIORES sabato 13 maggio ore 16: Vanno in scena i quarti di finale. Si giocano: Castelfiorentino Aquila Montevarchi, Rinascita Doccia Pro Livorno Sorgenti, Zenith Audax Porta Romana, N.P.Novoli Cascina.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI domenica 14 maggio ore10.30: E in programma lultima giornata del campionato. Si decidono le squadre ammesse alla Coppa Regionale, la retrocessione nei vari gironi e la vittoria nel girone D del campionato Allievi (il Capostrada in vantaggio di due punti sul Don Bosco Fossone ospita il Castelnuovo Garfagnana mentre il Don Bosco Fossone in trasferta affronta il Lucca Sette).

UNDER 16 A-B domenica14 maggio ore 11: LEmpoli di Buscè cerca il passaggio ai quarti di finale affrontando in trasferta la Salernitana.

UNDER 15 LEGA PRO domenica14 maggio ore 12.30: Il Prato cerca di ribaltare lo 0-2 dellandata giocando al Vittorio Rossicontro il Modena mentre il Livorno difende a Como il vantaggio di 2-1della gara dandata.

UNDER 17 LEGA PRO domenica 14 maggio ore 15: Il Prato cerca la rimonta giocando al Torrinidi Sesto Fiorentino contro la Cremonese vincitrice allandata per 4-1 mentre il Livorno va alla ricerca dellimpresa a Cataniadopo lo 0-2 interno dellandata.

FINALI PLAY-OFF ECCELLENZA domenica 14 maggio ore 16: A Montevarchi si affrontano Baldaccio Bruni Zenith Audax (arbitro Iacobellis di Pisa) e a Gavorrano A.Piombino Roselle (arbitro Maccarini di Arezzo).

SEMIFINALI PLAY-OFF PROMOZIONE domenica 14 maggio ore 16: Per accedere alla finalissima Arno Laterina Cortona Camucia e Audax Rufina Asta.

PLAY-OUT PROMOZIONE domenica 14 maggio ore 16: Per salvarsi ecco: Vorno Staffoli, Lanciotto Campi Lammari, Subbiano Ambra, Albinia Geotermica.

FINALI PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA domenica14 maggio ore 16: Per accedere agli spareggi finali si affrontano in campo neutro: Villa Basilica Monsummano (Santa Croce sullArno), Olimpia Palazzolo Grevigiana (Rignano sullArno), Castiglioncello Real Vinci (Fauglia), Bettolle Valdichiana (Cortona Camucia), Aurora Pitigliano Montalcino (San Casciano Bagni).

SEMIFINALE PLAY-OFF PRIMA Girone B domenica 14 maggio ore 16: Si recupera la gara Tavola Jolo sospesa per impraticabilità di campo domenica scorsa. La vincente affronterà nella finalissima il C.F.2001.

FINALI PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA domenica14 Maggio ore 16 A Larciano si gioca la finale dei gironi C e D fra Galcianese e Marginone. Per accedere agli spareggi finali si affrontano: Torrelaghese Monzone (Carrara Don Bosco Fossone), Cintolese Ponte a Cappiano (Cerreto Guidi), A.Forcoli Fabbrica (Peccioli), Pomarance Pontieri (Monterotondo), Orbetello S.Andrea (Magliano in Toscana) Cubino Olimpia Firenze (Bacci Legnaia), Malmantile Cerbaia (Castelfiorentino), Battifolle Vaggio Piandiscò (Castelnuovo dei Sabbioni), San Clemente Gallianese (Pontassieve), V.Asciano Berardenga (Badesse).

FINALI PLAY-OUT SECONDA CATEGORIA domenica14 Maggio ore 16. Per la salvezza si giocano le seguenti gare: Filattierese Pisa Sporting Club, Nievole Veneri, Barga Pieve San Paolo, La Querce Montepiano, Invicta Grosseto Ald.Arcidosso, Sporting Arno Laurenziana, Sancascianese Staggia Senese, Fortis Arezzo Capresana, Montecchio Città di Chiusi.

Alessio Facchini







