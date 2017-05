In una cornice entusiasta e partecipata (400 gli spettatori presenti con gran tifo in tribuna) al “Gino Bozzi”di Firenze l’Aquila Montevarchi vince la Super Coppa dell’Eccellenza...



... superando in maniera classica sia il Seravezza che il Baldaccio Bruni. Questa sera alle ore 21 sarà ancora festa per l’Aquila che in piazza a Montevarchi festeggerà il successo nel campionato. Tornando alla Super Coppa di Eccellenza, giunta alla sua seconda edizione, nel triangolare ottimo il comportamento della formazione di Benedetti, che pur dovendo giocare domenica prossima la finale play-off con la Zenith Audax a Montevarchi si è classificata al secondo posto nella manifestazione, superando per 1-0 il Seravezza. Alla presenza dei massimi vertici federali è stato inoltre ricordato il dirigente federale Giovanni Giandonati a cui è stata intitolata la manifestazione ed è stato consegnato al nipote Elia un mazzo di fiori. Al termine suggestiva la premiazione. Domani sera sempre al “Bozzi”si replica con la Super Coppa di Promozione. A partire dalle ore 18 si affrontano Fucecchio, Aglianese e Antella per l’ambito trofeo.

Nelle ultime ore alcuni problemi logistici e relativi agli impianti di gara hanno determinato il cambiamento di alcuni campi delle finali play-off in programma domenica prossima. Non si gioca più a Montelupo ma a Castelfiorentino la gara Malmantile – Cerbaia; ci potrebbe essere un cambiamento anche per altre due partite: Orbetello – S.Andrea e Battifolle – Vaggio Piandiscò (forse a Castelnuovo dei Sabbioni). Questo pomeriggio gli ultimi dubbi verranno sciolti con l’uscita del Comunicato Ufficiale.

Alessio Facchini