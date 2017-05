In virtù dei risultati del primo turno (a valanga Aquila Montevarchi, Pro Livorno Sorgenti, Rinascita Doccia...





...di misura Porta Romana, Zenith Audax, Cascina, N.P.Novoli, di rigore Castelfiorentino) sabato 13 Maggio sono in programma i quarti di finale in gara unica, in caso di parità alla fine del tempo regolamentare ci saranno i tiri di rigore.

Ecco le quattro gare: Castelfiorentino – Aquila Montevarchi, Rinascita Doccia – Pro Livorno Sorgenti, Zenith Audax – Porta Romana, N.P.Novoli – Cascina.

Martedì prossimo su Calciopiù le cronache e i commenti delle otto gare andate in scena oggi pomeriggio.

Alfa