La stagione Juniores regionali va in archivio con gli ultimi verdetti: oggi pomeriggio si giocava infatti per il titolo di campione del girone C e per stabilire quale...



...squadra - fra Camaiore e Pietrasanta Marina, mantenesse la categoria (match valido per il girone B). A Terranuova Bracciolini il Bibbiena di Nicola Occhiolini si è imposto per uno a zero (gol di Malentacca) sul Rinascita Doccia, e si è quindi laureato campione. A Capezzano invece il Camaiore si è imposto per 2-0 (reti di Pardini N. e Bonuccelli E.) nello scontro diretto con il Pietrasanta e ha quindi ottenuto la salvezza.