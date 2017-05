A causa di un refuso al momento della stesura dell'articolo, il risultato e il commento della gara Gracciano-Forcoli Valdera, valevole per il campionato...



....Allievi regionali girone B, risulta errato. Il corretto esito della gara è 2-1 in favore della formazione senese, le cui reti sono state realizzate da Neri e Varone. Di Colombani quella messa a segno dai pisani. Ci scusiamo con i lettori per il disguido.