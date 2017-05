Sabato 29 Aprile alle ore 16 sono in programma i due spareggi Juniores Regionali. Alle ore 16 a Terranuova per il successo nel girone C e la promozione nel girone di merito...



... si affrontano Rinascita Doccia – Bibbiena mentre alle ore 16 a Capezzano Pianore per giocarsi la salvezza nel campionato Juniores Regionali è in programma il derby Camaiore – Pietrasanta. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, supplementari e poi rigori in caso di ulteriore parità.

Sono state definite dati e orari per la Super Coppa Juniores. Venerdì 5 Maggio allo stadio “Gino Bozzi” a Firenze nel triangolare fra le vincenti alle ore 19 si affronteranno Maliseti Tobbianese – vincente spareggio Bibbiena – R.Doccia, a seguire Cuoiopelli contro perdente prima gara e poi Cuoiopelli contro vincente prima gara.

