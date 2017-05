Comunicati Stampa : Qui San Michele C.V. - appuntamento per il 25 aprile Inviato da Lorenzo Martinelli 237 letture ) Martedì 25 aprile 2017 è in programma una giornata da non perdere per tutti gli appassionati di sport: presso il Centro Sportivo San Michele in via...



...Piero di Cosimo a Firenze si svolgerà l’iniziativa “Diamo un calcio al pregiudizio”, nell’ambito della quale si svolgeranno un torneo di calcio a 7 e un torneo di pallavolo.

L’evento, alla sua seconda edizione, è organizzato proprio dalla Comunità Giovanile San Michele e dai Giovani Musulmani d’Italia (Firenze), al fine di promuovere lo sport come strumento per abbattere muri e costruire ponti di dialogo e di condivisione, considerando le differenze culturali e religiose come risorse da valorizzare. Si tratta di un’iniziativa che va in continuità con le attività della Comunità San Michele e in particolare con quelle organizzate dalla sezione sport presieduta da Maurizio Cammilli. E' il caso ad esempio il progetto di accoglienza Dentro/Fuori che durante questa stagione ha raggiunto un numero record di partecipanti. Il progetto (che va avanti da 11 anni e del quale è responsabile Andrea Mirannalti) è attuato dal centro di solidarietà di Firenze grazie anche alla collaborazione con la comunità San Michele; a tale progetto partecipano gli operatori del centro di solidarietà in collaborazione con Giovanni Lupori e Antonio Renzi.

Al torneo di calcio a 7 prenderanno parte otto squadre, che saranno suddivise in due quadrangolari e giocheranno le gare di qualificazione al mattino a partire dalle 9.00. Nel pomeriggio sul campo principale dalle 14.45 prenderanno il via i quarti di finale e alle 17.00 si giocheranno le finali. Ecco le squadre iscritte: Comunità San Michele, la compagine “di casa”, Dentro/Fuori (i ragazzi che partecipano al citato progetto che si allenano ogni settimana presso il Centro Sportivo San Michele), Anelli Mancanti e International Muccino (due squadre composte da ragazzi dei centri di accoglienza), Demnate Joj e Real Mix (composte per lo più da ragazzi di origine marocchina), F.C. Empoli (squadra campione in carica, anch’essa composta da ragazzi di origine marocchina) e I Faraoni (interamente composta da ragazzi di origine egiziana).

Il torneo di volley si svolgerà all’interno del Palasport San Michele con quattro squadre miste (squadra rossa, squadra gialla, squadra viola e squadra bianca) e le gare inizieranno a partire dalle 10.00. Nel pomeriggio le gare si giocheranno dalle 14.30. A tutti i partecipanti sarà offerto il pranzo a cura della Comunità.









