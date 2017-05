Registrati | Login Login Username:



Partite : Torneo delle Regioni 2017- Finale: BIS JUNIORES! LA TOSCANA ANCORA CAMPIONE! Inviato da Fulvio Brandigi 856 letture ) Il grande giorno è arrivato! Manca poco e Lazio e Toscana si sfideranno per la finale del Torneo delle Regioni 2017 categoria Juniores! Arbitra il signor Kovacevic di Arco Riva...



Lazio – Toscana: 1-2.

LAZIO: Scognamiglio, Bencivegna, Chiti, Caccia, Cerroni, Grizzi, Mamarang, Paglia, Sganga, Trippa, Vassallo. A disp.: Gori, Felici, Fortuna, La Posta, Franceschi, Morini, Massaini, Nargiso Galasso, Tataranno. All.: Marco Ippoliti.

TOSCANA: Eletti, Amerighi, Botrini, Innocenti, Kthella, Lari, Magelli, Marianelli, Migliorini, Seri, Vecchi. A disp.: Coppi, Barbagli, Bellini, Khodin, Marseglia, Piras, Quarta, Ramacciotti, Testi. All.: Uberto Gatti.

ARBITRO: David Kovacevic di Arco Riva. Assistenti Francesco Scifo e Salah Eddiye Mouizina di Trento.

RETI: 40' Kthella, 62' rig. Fortuna, 74' rig. Kthella.

NOTE: espulso Morini.

PRIMO TEMPO:

Tutto pronto! Si gioca al "Briamosco" di Trento! 90' di battaglia e poi sapremo chi, fra Toscana e Lazio, si aggiudicherà il Torneo delle Regioni 2017.

Sta per cominciare la Finale! Inno di Mameli, poi sarà Lazio-Toscana!

1' Fischio del Signor Kovacevic, si comincia!

5' Fase di studio fra le due compagini, regna l'equilibrio per ora.

7' Prima occasione del match: ci prova la Toscana con un tiro da fuori di Marianelli, palla a lato.

9' Risponde il Lazio, pericoloso con una conclusione di Chiti: para Eletti.

11' RIGORE LAZIO per fallo su Bencivegna!! Va Trippa dal dischetto: PARATA DI ELETTI!! SI RESTA SULLO 0-0.

15' Toscana vicina al vantaggio con Amerighi, parata di Scognamiglio che si rifugia in corner. Dal corner seguente nulla di fatto.

23' Meglio il Lazio in questo momento, Toscana in difficoltà.

25' Lazio vicina al gol! Gran cross di Bencivegna per l'incornata dell'accorrente Cerroni: palla a lato di un niente!

26' Ammonito Innocenti tra le fila della Toscana.

30' Ancora supremazia Lazio quando siamo giunti alla mezz'ora, nella Toscana gran partita finora di Botrini e Magelli.

36' Primo cambio Toscana: esce Innocenti entra Quarta.

37' GOL ANNULLATO ALLA TOSCANA, CHE ERA ANDATO A SEGNO CON VECCHI, pescato in posizione di offside.

40' VANTAGGIO TOSCANA 1-0!! Errore difensivo del Lazio, che consente a Kthella di involarsi verso la porta: il giocatore della Sinalunghese non sbaglia a tu per tu con Scognamiglio!

41' Sembrava in controllo il Lazio, poi l'ingresso di Quarta ha dato una spinta in più alla Toscana, che adesso conduce per 1-0.

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-0 TOSCANA SIN QUI! Da segnalare una buona prima parte di gara del Lazio, che sbaglia un calcio di rigore crea diverse occasioni dalle parti di Eletti. Poi l'ingresso di Quarta ha svegliato la Toscana, che chiude la prima frazione sull'1-0 grazie alla rete di Kthella. A fra poco per la ripresa!

SECONDO TEMPO:

46' Tutto pronto per il secondo tempo, si riparte dall'1-0 in favore della Toscana.

50' Cambio Lazio: entra Fortuna ed esce Paglia.

53' Ammonito Caccia (Lazio) per gioco falloso.

57' Entra Bellini al posto dell'infortunato Vecchi.

62' SECONDO RIGORE DI GIORNATA PER IL LAZIO: fallo su Sganga, che aveva segnato appena prima del fischio arbitrale: polemiche laziali ma va alla battuta Fortuna, che spiazza Eletti e fa 1-1.

64' Ammoniti Magelli e Grizzi (Toscana). Partita che si sta incattivendo. Non impeccabile l'arbitraggio sin qui.

65' Ammonito Trippa (Lazio).

70' Cambio nella Toscana: esce Amerighi ed entra Marseglia. Squadre stremate, Lazio in pressing ma ritmi notevolmente calati.

74' RIGORE PER LA TOSCANA, fallo su Bellini dopo errore clamoroso in difesa della Lazio: batte Kthella e nuovo vantaggio per la Rappresentativa di mister Gatti! Manca poco più di un quarto d'ora al termine! 2-1 TOSCANA, ancora KTHELLA, doppietta per il giocatore in forza della Sinalunghese!

75' Cambio Lazio: esce Caccia entra Morini.

77' Subito ammonito Morini (Lazio) e rissa in campo! Fase concitata del match e molto nervosismo in campo. Ammoniti anche Chiti (Lazio) e Marianelli (Toscana).

80' Cambio nel Lazio: esce Mamarang ed entra Massaini.

83' LAZIO IN 10! Espulso Morini per un altro fallo scomposto! Ingenuo il numero 13 laziale, entrato da pochi minuti.

90' Saranno 5' i minuti di recupero! Traguardo ad un passo per i ragazzi della Toscana.

90'+5' E FINISCE QUI!! TRIS DELLA TOSCANA!! Dopo i Giovanissimi e il Calcio Femminile, la Toscana si aggiudica anche il Torneo delle Regioni per la Categoria Juniores. Grande soddisfazione per i ragazzi di mister Uberto Gatti, che si conferma campione dopo il successo della passata edizione.





