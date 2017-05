Atto finale anche per la compagine femminile guidata dal commissario tecnico Simone Maccari. Grande attesa per la selezione rosa protagonista sin qui di un cammino esaltante...



Toscana - Bolzano: 1-0.

TOSCANA: Sacchi, Aliaj, Ceccarelli, Cosi Carolina, Gnisci, Lotti, Mariani, Menchetti, Pantani, Sidoni, Tamburini. A disp.: Campigli, Bonacchi, Bonaiuti, Briccolani, Buratti, Cosi Matilde, Licareti, Campigli, Monnecchi, Mosconi. All.: Simone Maccari.

BOLZANO: Graus, Bielak, Gerstgrasser, Kerschdorfer, Kiem, Kueranth, Ladstaetter, Maloku, Moser, Raingler, Schwienbacher. A disp.: Schwitzer, Baldessari, Klotz, Markart, Schwitzer, Rabanser, Reiner, Santin, Strickner, Zoeschg. All.: Paola Leoni.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

RETI: 85' Menchetti.

PRIMO TEMPO:

15' di gioco e regge lo 0-0 fra Toscana e Bolzano.

30' Ancora 0-0 quando siamo giunti alla mezz'ora! Grande equilibrio sul campo di Trento, davanti a circa 200 spettatori.

FINISCE 0-0 il Primo tempo fra Toscana e CPA Bolzano: tanto equilibrio e ancora tutto in bilico! A fra poco per la ripresa!

SECONDO TEMPO:

60' Rimane invariato il punteggio a Trento! Gara ancora bloccata quando è passato un quarto d'ora della ripresa.

70' ANNULLATO GOL AL BOLZANO!! SI RESTA SULLO 0-0.

85' GOL DELLA TOSCANA! VANTAGGIO DELLE RAGAZZE DI MISTER MACCARI GRAZIE ALLA RETE DI ELISA MENCHETTI!!

90' FINISCE QUI!! LA TOSCANA BATTE BOLZANO GRAZIE ALLE RETE DI MENCHETTI E SI LAUREA CAMPIONE!! SODDISFAZIONE IMMENSA PER LE RAGAZZE DI MISTER MACCARI!! Decide Elisa Menchetti, classe '95 in forza alla Pistoiese!