Partite : Torneo delle Regioni 2017- Finale Giovanissimi: TOSCANA CAMPIONE!!! Inviato da Fulvio Brandigi 483 letture ) Si gioca a Borgo Valsugana davanti a 200 spettatori circa. I Giovanissimi toscani si schierano con lo stesso modulo (3-5-2) della partita di ieri contro l’Abruzzo, con Perlongo...



... che gioca al posto dell’infortunato Campagna.



Rapp. Toscana – Rapp. Lazio: 2-1

TOSCANA: Tortelli, Arigò, Carrara, Francalanci, Gabbrielli, Giannini, Marconi, Patti, Pecci, Perlongo, Sauro. A disp.: Vannini, Bonifazi, Borgognoni, Campagna, Manfredi, Muccioli, Paolantoni, Poggiali, Rinaldi. All.: Roberto Chiti.

LAZIO: Conte, Battistelli, Canciani, Carbone, Coccia, Consoli, Galardi, Lombardo, Macrì, Morelli, Santi. A disp.: Fieramonti, Bruschi, Cicimurri, Di Battista, Formiconi, Marino, Pansera, Pigliapoco, Svidercoschi. All.: Gianfranco Pesci.

ARBITRO: Calvara di Trento. Assistenti Dhean e Capogrosso di Trento.

RETI: 12' rig. Arigò, 70'+1' Svidercoschi, 70' + 3' Bonifazi.

PRIMO TEMPO:

Si comincia, Toscana in tenuta azzurra, Lazio in maglia bianca.

5' di gioco e ancora grande equilibrio fra le due rappresentative! Tanti scontri a metà campo.

10' Impeccabili, sin qui, le due difese. La Toscana prova a verticalizzare con lanci lunghi, mentre il Lazio prova a giocare più palla a terra.

12' RIGORE PER LA TOSCANA!! Punita una spinta di Galardi (ammonito nell'occasione) su Perlongo, servito da un ottimo cross di Arigò. Alla battuta va lo stesso Arigò che, di sinistro, spiazza Conte. 1-0 TOSCANA!! ARIGO'!!

14' Risponde subito il Lazio con un corner battuto dalla sinistra: esce sicuro Tortelli! s'è accesa la partita!

18' Ancora Lazio in avanti: bella volèe in area di Coccia che, di destro, manda di poco alto!

22' Punizione di Canciani dalla trequarti: palla in mezzo ma esce ancora in presa alta Tortelli.

30' Gara ancora all'insegna dell'equilibrio, ci prova il Lazio ma la Toscana fa buona guardia.

34' Punizione interessante, quasi un corner corto, per la Toscana per fallo di mano di Canciani: batte Sauro, palla fra le braccia di Conte.

35' 1' di recupero, poi si rientrerà negli spogliatoi.

35'+1' FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO! Conduce la Toscana per 1-0, in virtù del calcio di rigore trasformato da Arigò! A tra poco per la ripresa!

SECONDO TEMPO:

Stanno per rientrare in campo le due squadre, pochi minuti e sarà secondo tempo!

36' Tutto pronto, Arigò batte il calcio di inizio: è cominciata la ripresa!

37' Ci prova subito da fuori Carbone! Palla alta. A terra intanto Patti a seguito di uno scontro con Galardi, sembra comunque in grado di continuare il giocatore toscano.

40' Primo cambio tra le fila del Lazio: esce Coccia, al suo posto Svidercoschi.

43' Nel Lazio entra anche Marino, che prende il posto di Lombardo.

49' Primo cambio anche per mister Chiti: esce Pecci ed entra Borgognoni.

50' Clamorosa chance per il raddoppio per la Toscana!! Strepitoso Carrara che salta due uomini in area e serve Perlongo che si fa murare da Conte; la palla arriva poi a Borgognoni che, a porta semi sguarnita, calcia sull'esterno della rete di sinistro!

51' Entrano Bonifazi e Manfredi nella Toscana.

57' Lazio: entra Formiconi ed esce Morelli.

59' Mancino pericoloso di Bonifazi!! Palla a lato di un soffio sul servizio di Manfredi!

61' Lazio: esce Consoli entra Di Battista.

64' Partita chiusissima, poche occasioni da ambo le parti. Nel Lazio entra anche Bruschi.

66' Punizione da distanza siderale per la Toscana: ci prova Patti col destro, palla alta non di molto!

67' Entrato anche Pansera nel Lazio! Forcing finale per i ragazzi di mister Pesci!

70' Si giocherà per altri 6'! Recupero maxi deciso dal signor Calvara!

70'+1' INCREDIBILE!!! PAREGGIO LAZIO CON UN GRAN COLPO DI TESTA DI SVIDERCOSCHI SU CROSS DI DI BATTISTA!! 1-1 e tutto da rifare per la Toscana, che sembrava ad un passo dal traguardo!

70' + 3' PAZZESCO!! PAZZESCO!! TOSCANA DI NUOVO IN VANTAGGIO! EUROGOL DI BONIFAZI CHE, SERVITO DA MORELLI, CALCIA UN GRAN MANCINO SOTTO LA TRAVERSA!! 2-1 Toscana!!

70'+6' TOSCANA CAMPIONE, dopo un finale incredibile!! Decide la rete di extremis di Bonifazi!! Gara memorabile!! Complimenti ai ragazzi di mister Chiti!!

Dopo tanto tempo, torna alla vittoria la Rappresentativa Toscana e lo fa al termine di una partita emozionante! Grande merito va al lavoro svolto da mister Chiti, sotto gli occhi del Vice Presidente della L.N.D Fabio Bresci e di Paolo Mangini, Presidente del Comitato Regionale della Toscana. Tornando alla gara da segnalare le prestazioni di Carrara, faro imprescindibile per la mediana toscana. Ottimo anche il match winner Bonifazi ed il pacchetto arretrato. Nel Lazio ottimo Svidercoschi, che col suo colpo di testa aveva ridato speranze alla compagine di mister Pesci. Ottimo anche capitan Canciani.





