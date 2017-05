Si è concluso poco fa il turno prepasquale di Serie D. A tre giornate dal termine, ufficiale dopo quella del Grosseto nel girone E, anche la retrocessione del Poggibonsi...



nel girone D, mentre la Sangiovannese raccoglie tre punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza. Nel girone E cade la capolista Gavorrano a Savona e proprio i liguri accorciano a -4 dalla vetta, sorpassando la Massese, a sua volta sconfitta. Ecco di seguito tutti i risultati del pomeriggio:



Girone D

Castelvetro-Scandicci 1-1

Colligiana-Ravenna 0-2

Delta Rovigo-Virtus Castelfranco 0-1

Fiorenzuola-Mezzolara 2-2

Imolese-Adriese 0-2

Lentigione-Poggibonsi 2-0

Ribelle-S.Donato Tav. 1-1

Rignanese-Pianese 1-0

Sangiovannese-Correggese 3-0



Girone E

Fezzanese-Massese 3-0

Ghivizzano B.M.-Jolly Montemurlo 2-2

Grosseto-Ponsacco non disp. per mancata presentazione del Grosseto

Ligorna-Argentina 2-0

Real Forte Querceta-Lavagnese 1-0

Sanremo-Sporting Recco 4-1

Savona-Gavorrano 2-1

Sestri Levante-Viareggio 1-1

Vald.Montecatini-Finale 0-0