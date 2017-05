La selezione Juniores di Uberto Gatti ce l'ha fatta! Difenderà pertanto il titolo nella finale di domani mattina contro il Lazio che ha battuto l'Abruzzo per 2-0...



... Fischio di inizio alle 12.00, Stadio Briamasco di Trento. Così la Toscana, proprio come il Lazio, porta ben tre squadre in finale. Domani mattina l'epilogo di una manifestazione che in ogni caso la nostra regione non dimenticherà facilmente!



TOSCANA: Eletti, Amerighi, Barbagli, Botrini, Innocenti, Lari, Magelli, Marianelli, Migliorini, Ramacciotti, Vecchi. A disp.: Coppi, Khodin, Kthella, Marseglia, Piras, Quarta, Seri, Testi. Selezionatore: Uberto Gatti.

PIEMONTE V.A.: Rainero, Agostini, Armando, Caporale, Grimaldi, Lamantia, Luparia, Modena, Nastasi, Vaqari, Zanella. A disp.: Artiglia, Baracco, Contalbrigo, Di Nunno, Fiorillo, Lazzarato, Rosso, Secchieri, Zunino. Selezionatore: Franco Giuliano

RETE: 32' s.t. Vecchi.



Nulla di fatto al termine dei primi, equilibrati 45'. Prevalenza di gioco a centrocampo e squadre che sembrano sentire nelle gambe il peso del cammino percorso sin qui. VECCHI GOL al 32' della ripresa!