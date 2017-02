Contrariamente a quanto riportato sul numero di Calciopiù in edicola stamani, rettifichiamo il risultato con il quale si è concluso il match fra Sporting Cecina...



...e Olimpia Firenze, valevole per il campionato Giovanissimi regionali Elite. La gara non è finita sul punteggio di uno a uno ma è terminata con il successo dei gialloneri di Campo di Marte per due a uno. Ci scusiamo con i lettori e gli interessati per il refuso.