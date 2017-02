Eccellenza : Coppa Italia - Niente da fare per la Baldaccio Bruni! Inviato da Fulvio Brandigi 5 letture ) Giocano bene gli aretini ma un po’ per gli episodi (un gol realizzato dai romagnoli in sospetto fuorigioco) e un po’ per la forza degli avversari gli uomini di Benedetti vengono superati per 2-0 a Rimini...



... dalla formazione locale che vince il primo round degli ottavi della Coppa Italia. Mercoledì 1 Marzo è in programma ad Anghiari la gara di ritorno. Ecco tutti i risultati delle gare giocate:



OTTAVI DI FINALE

Sestrese – Romanese 0-3

(Riposa Borgaro Torinese)

Trento – Gemonese 2-0

(Riposa Clodiense)

Rimini – Baldaccio Bruni 2-0

Biagio Nazzaro – Villabiagio 0-1

Unipomezia – Tortoli 1-3

Moliterno – Team Altamura 1-1

(Riposa Portici)

Vigor Lamezia – Troina 0-1

Paternò – Macchia (andata 1° Marzo)









