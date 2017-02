Comunicati Stampa : La Nazionale Under 17 a Sesto Fiorentino martedì 21 febbraio Inviato da Fulvio Brandigi 23 letture ) Dopo il pareggio con la Spagna nell’amichevole disputata lo scorso 18 gennaio a Minorca, la Nazionale Under 17 torna in campo per una doppia amichevole con l’Austria in programma...



... martedì 21 e giovedì 23 febbraio allo Stadio Comunale ‘Piero Torrini’ di Sesto Fiorentino (ore 14.30) e al Centro Tecnico Federale di Coverciano (ore 11).

Sono 22 gli Azzurrini convocati dal tecnico Emiliano Bigica e per Gemello (Torino), Mazza (Bologna) e Rauti (Torino) si tratta della prima chiamata con l’Under 17. La Nazionale, che dal 14 marzo sarà impegnata in Olanda nelle gare della Fase Elite del Campionato Europeo, si radunerà domenica 19 febbraio a Coverciano e lunedì 20 sosterrà le prime due sedute di allenamento sul campo del Centro Tecnico Federale.



L’elenco dei convocati



Portieri: Luca Gemello (Torino), Simone Ghidotti (Fiorentina);

Difensori: Matteo Anzolin (Vicenza), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Inter), Antonio Candela (Spezia), Gabriele Corbo (Spezia), Niccolò Corrado (Inter), Davide Grassini (Inter), Emanuele Matteucci (Empoli);

Centrocampisti: Fabrizio Caligara (Juventus), Leonardo Mazza (Bologna), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Lazio), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Andrea Rizzo Pinna (Atalanta), *Zakaria Sdaigui (Bologna), Elia Visconti (Inter);

Attaccanti: Bioty Moise Kean (Juventus), Davide Merola (Inter), Luca Petrungaro (Roma), Nicola Rauti (Torino).

*Infortunato, convocato al suo posto, Vincenzo Millico (Torino)



Staff– - Capo delegazione: Gianfranco Serioli; Coordinatore della Nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Emiliano Bigica; Assistente allenatore: Daniele Franceschini; Segretario: Manfredi Martino; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Preparatore atletico: Claudio Donatelli; Medico federale: Edoardo Monaco; Fisioterapisti: Angelo Cartocci e Giuseppe Galli; Nutrizionista: Maria Luisa Cavrana.







