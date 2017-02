Si è giocato nel pomeriggio il recupero del campionato di Promozione girone A fra Lanciotto Campi e Calenzano. Ecco pagelle e marcatori del confronto giocato...



... alla Villa e conclusosi con il successo del Calenzano per 4-1.



LE PAGELLE

LANCIOTTO CAMPI

FERRI: 5 Compito arduo quello di sostituire Cantini, alcune sue ingenuità determinano il netto risultato finale per la squadra avversaria.

MARRAZZO: 5.5 Subisce De Carlo e compagni, non riesce a limitare la pericolosità degli avversari.

BECHINI: 6 Generoso, non demerita.

CORRI: 6 Segna ma non si ripete sui livelli abituali. Commette alcuni errori di troppo in fase di impostazione.

MARULLI: 5.5 In difficoltà.

VANNUCCI: 5.5 Non convince.

DIEMSOR: 6 Generoso, aveva realizzato il punto del 2-2, annullato dal direttore di gara su segnalazione dell’assistente per fuorigioco.

CANTINI Francesco: 6 Gara in cui si è saltato spesso il centrocampo e in cui i centrocampisti molte volte non hanno creato gioco. Sufficiente.

54’ Berillo: 6 Cerca di dare ordine ma non sempre ci riesce.

DOUMBIA: 6 Tiene in alcuni momenti la squadra alta, ma non è convincente nelle conclusioni.

ZEFI: 6.5 Uno dei più in palla. Pericoloso e deciso.

ALLEGRI: 5.5 Si vede pochino, ben bloccato dagli avversari.

65’ Brugioni: ng

A disp.: Piccioni, Sheremeti, Guzzo, Vignozzi, Fabbri. All.: Lucchesi (in panchina Nello Bini): 6 Infortuni e assenze di troppo, ora sarà importante per la sua squadra, grande protagonista della prima parte del campionato, cominciare a fare punti. Gli episodi condannano la Lanciotto Campi in una gara sostanzialmente equilibrata.

CALENZANO

SALVI: 6 Fa il suo con qualche respinta non sempre ortodossa.

LASTRUCCI: 6+ Corre e si sacrifica.

CAPOCHIANI: 6 Sufficiente.

DE FELICE: 6.5 In palla, bravo in fase difensiva.

BERRETTI: 6 Parte con qualche errore di troppo in fase di rilancio, finisce in crescendo.

BELLI: 7 Convincente. L’ultima gara con il Maliseti Tobbianese è dimenticata.

SARR: 7 Prende tanti palloni a centrocampo, di testa è padrone del confronto.

ALDROVANDI: 6 Lotta su tutti i palloni, non è convincente in alcuni appoggi che fanno ripartire gli avversari.

FOSCHINI: 7 Gioca e segna.

79’ Ritarossi: 6.5 Entra e fa gol nel recupero.

MARCHISEPPE: 7 Precisione balistica: trasforma un rigore e una punizione.

DE CARLO: 7.5 Il giocatore in più. Fa la differenza.

79’ Mascii: 6 Ragazzino su cui vale la pena puntare.

A disp.: Toffoletti, Tefahi, Berretti G., Cerciello, Fabbri. All.: Massimo Fiorentino: 7 Successo di capitale importanza per il futuro del Calenzano.

ARBITRO

CAPPETTA DI SIENA (Kika e Rinaldi di Pisa): 7.5 Direttore di gara di grande personalità e spessore. Due gli episodi che hanno fatto infuriare i locali. Nel primo tempo l’arbitro decreta la massima punizione per il fallo di Ferri su Foschini, vicinissimo all’azione, ci fidiamo di lui. Poi nella ripresa su segnalazione del primo assistente annulla il gol di Diemsor per fuorigioco. Due episodi su cui è difficile esprimersi. Per il resto si conferma promettente e lanciato verso un buon futuro arbitrale. Più che sufficienti anche gli assistenti (voto 6.5).

RETI: 16’ De Carlo, 24’ Corri, 37’ rig., 88’ Marchiseppe, 93’ Ritarossi.

NOTE: Ammoniti Ferri, Corri, Cantini F., Zefi, Capochiani, Aldrovandi.



Alessio Facchini