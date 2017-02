Napoli, Bari e gli argentini del Camioneros (alla seconda partecipazione): questi gli (impegnativi) avversari della Rappresentativa di Serie D alla 69ª Viareggio Cup,...



che prenderà inizio il 13 marzo. Per la selezione, guidata da Augusto Gentilini, si tratta della dodicesima partecipazione al torneo.

Alla manifestazione organizzata dal Centro Giovani Calciatori, quest’anno nel format a 40 squadre, possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 1998 in poi (e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età) più tre “fuoriquota” classe 1997. Le società potranno utilizzare come prestiti fino ad un massimo di 5 giocatori che non dovranno però essere “fuoriquota”. Si qualificano agli ottavi le cinque squadre prime classificate di ciascun girone e le migliori tre seconde.