Dilettanti : Coppa Italia Dilettanti - Mercoledì 22 febbraio il via Inviato da Gabriele Fredianelli 145 letture ) Gli ultimi due qualificati sono stati ieri i laziali del Pomezia (3-1 all’Itri) e gli abruzzesi del Paterno (1-0 ai supplementari sul Martinsicuro). Il prossimo 22 febbraio comincerà...



la fase nazionale della 51ª Coppa Italia Dilettanti, a cui prenderà parte la Baldaccio Bruni per la Toscana (avversario il Rimini). Le 19 concorrenti sono divise in tre triangolari e cinque accoppiamenti (andata/ritorno), poi il via il tabellone dei quarti di finale. La finalissima si svolgerà con ogni probabilità il 19 aprile al “Bozzi” di Firenze.



Ai nastri di partenza sono pronte: Paterno (Abruzzo); Moliterno (Basilicata); Vigor Lamezia (Calabria); Portici (Campania); Rimini (Emilia Romagna); Gemonese (Friuli V.G); Pomezia (Lazio), Sestrese (Liguria); Romanese (Lombardia); Biagio Nazzaro Chiaravalle (Marche); Macchia (Molise); Borgaro Torinese (Piemonte V.A); Team Altamura (Puglia); Tortolì (Sardegna); Troina (Sicilia); Baldaccio Bruni (Toscana); Trento (Trentino A.A.); Villabiagio (Umbria); Clodiense (Veneto)



Questa la fase eliminatoria:

a) Borgaro Torinese, Romanese, Sestrese

b) Clodiense, Gemonese, Trento

c) Rimini-Baldaccio Bruni

d) Biagio Nazzaro-Villabiagio

e) Pomezia-Tortolì

f) Paterno-Macchia

g) Altamura, Moliterno, Portici



Albo d'Oro: 1966-67 Impruneta; 1967-68 Stefer di Roma; 1968-69 Almas di Roma; 1969-70 Ponte San Pietro; 1970-71 Montebelluna; 1971-72 Valdinievole; 1972-73 Iesolo; 1973-74 Miranese; 1974-75 Banco di Roma; 1975-76 Soresinese; 1976-77 Casteggio; 1977-78 Sommacampagna; 1978-79 Ravanusa; 1979-80 Cittadella; 1980-81 Internapoli; 1981-82 Leffe; 1982-83 Lodigiani di Roma; 1983-84 Montevarchi; 1984-85 Rosignano; 1985-86 Policassino; 1986-87 Avezzano; 1987-88 Altamura; 1988-89 Sestese; 1989-90 Breno; 1990-91 Savona; 1991/92 Quinzano; 1992/93 Treviso; 1993/94 Varese; 1994/95 Iperzola; 1995/96 Alcamo; 1996/97 Astrea; 1997/98 Larcianese; 1998/99 Casale; 1999/00 Orlandina; 2000/01 Nola; 2001/02 Boys Caivanese, 2002/03 Ladispoli; 2003/04 Salò; 2004/05: Colognese Bg; 2005/06: Esperia Viareggio; 2006/07: Pontevecchio PG; 2007/08 Hinterreggio Rc; 2008/09 Virtus Casarano; 2009/2010 Tuttocuoio; 2010/2011 Ancona; 2011/2012 Bisceglie; 2012/2013 Fermana; 2013/2014 Campobasso; 2014/2015 Virtus Francavilla; 2015/2016 Unione Sanremo









