Tre punti play-off per la Bucinese nel match di oggi pomeriggio a Foiano. Gli arancioverdi, nell'anticipo "di Carnevale" allo Stadio dei Pini, si sono imposti per 4-0 con due gol per tempo:...



ad aprire il conto Pavani su punizione, cui fa seguito in chiusura di frazione Selva. Nella ripresa a raddoppiare il parziale fino al 4-0 conclusivo è la doppietta di Baccini. Con questi tre punti la formazione di Coppi si porta momentaneamente al terzo posto dietro Montevarchi e Grassina, scavalcando Sinalunghese e Baldaccio Bruni e staccando la Castiglionese, in attesa del turno di domani pomeriggio. Per il Foiano la quinta sconfitta nelle ultime sei partite consolida l'ultima piazza a -6 dalla zona play-out.