Serie D : Sangiovannese, vittoria preziosa in Veneto Inviato da Gabriele Fredianelli 18 letture ) Importante vittoria in trasferta della Sangiovannese ieri pomeriggio nel recupero della sfida con l’Adriese (Serie D, girone D). Il gol di Bucaletti nella ripresa vale tanto in prospettiva...



salvezza per gli azzurri, che battono una diretta concorrente. 0-0 invece nel recupero del big-match tra Imolese e la capolista Delta Rovigo: le due squadre restano separate da un punto.



Questa la classifica aggiornata dopo 20 partite: Delta Rovigo e Correggese 37, Imolese 36, Lentigione 35, Ravenna 34 , Mezzolara 31, Scandicci 29, Pianese 28, Colligiana 27, Ribelle, Castelvetro e S.Donato Tav. 26, Rignanese e Fiorenzuola 25, Sangiovannese 21, Adriese e Poggibonsi 16, Virtus Castelfranco 15









