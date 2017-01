Dilettanti : Sei gare rinviate per neve e ghiaccio tra Mugello e Arezzo Inviato da Gabriele Fredianelli 76 letture ) Campi ancora innevati e ghiacciati tra Mugello e aretino. In totale sono sei le gare tra Prima e Seconda Categoria che non si giocheranno in questo fine settimana e verranno rinviate, salvo...







diversi accordi tra le società, a mercoledì 1° febbraio.

Di seguito l'elenco delle sfide rinviate d'ufficio dal Comitato Regionale:



PRIMA CATEGORIA

Girone C

Luco-Dicomano



SECONDA CATEGORIA

Girone M

Firenzuola-Fiesole

San Godenzo-Banti Barberino

Londa-Gallianese



Girone L

Capresana-Rassina

Cavriglia-Montemignaio







