Va alla Baldaccio Bruni, dopo 120' intensissimi minuti e una serrata lotteria dal dischetto, la Coppa Italia di Eccellenza edizione 2017. Due volte in vantaggio,...



gli aretini si fanno raggiungere in entrambe le circostanze ma poi si dimostrano più freddi dei grossetani (per il Roselle tre errori su cinque dagli undici metri). Primo vantaggio biancoverde al 13' con Terzi bravissimo nello sfruttare una spizzata di D'Urso e nel spedire un bolide al volo sotto la traversa. Il Roselle reagisce solo nella ripresa (nella prima parte, Giovagnoli deve solo stare attento nel finale di tempo sulla svirgolata amica di Minocci) e trova il pari quasi subito con una conclusione di Faenzi sporcata da un difensore anghiarese. L'avvio di secondo tempo è frizzantissimo. Al 49' la Baldaccio torna avanti con Bindi che approfitta di una svista di Bartalucci, evita anche Cipolloni e mette dentro. Ma al 52' è di nuovo pari, stavolta grazie al sinistro delicato di Consonni (recuperato all'ultimo minuto) direttamente su calcio piazzato. Nel resto della sfida – supplementari compresi – un'occasionissima per parte: al 64' per il Roselle con Nieto su cui Giovagnoli chiude bene in corner; al 111' per gli aretini con Quadroni su cui Cipolloni fa un mezzo miracolo di piede. Poi la lotteria finale, con i due portieri che parano un rigore a testa, ma la differenza la fanno i legni, i due colpiti dai maremmani.



IL TABELLINO: 2-2, 4-5 dopo i rigori

ROSELLE (4-2-3-1): Cipolloni; Bartalucci (82' Del Nero), Mesinovic, Ciolli, Rosati; Saloni, Consonni (107' Vento); Faenzi (75' Cosimi), Ferrari, Raito; Nieto. A disp.: Di Roberto, Franchi, Annunziata. All.: Michele De Masi.

BALDACCIO BRUNI (4-3-3): Giovagnoli; Minocci (98' Ricci), Angiolucci, Poponcini, Guerri L.; Bindi, Rosati, Andreoli; Quadroni, D'Urso, Terzi. A disp.: Guerri C., Bruni, Castiglione, Rossi, Tizzi, Ruggeri. All.: Andrea Benedetti.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa, coad. da Cecchini e Cavallini di Carrara.

RETI: 13' Terzi, 48' Faenzi, 49' Bindi, 52' Consonni.

NOTE: ammoniti Consonni, Nieto, Guerri L., Angiolucci, Poponcini, Andreoli, Terzi. Angoli 5-7. Recupero 3'+2'+0'+0'.

SEQUENZA RIGORI: Nieto gol, Quadroni gol; Raito traversa, Angiolucci gol; Vento gol, Rosati respinto; Saloni palo, D'Urso gol; Cosimi respinto.