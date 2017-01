Nel prossimo week end ripartono i campionati Juniores, Giovanissimi, Giovanissimi B ed Esordienti. Ecco campi e orari delle partite organizzate dalla Delegazione Provinciale di Firenze...



JUNIORES

Girone A: A.Calcio Impruneta-A.G.Dicomano (Stadio dei Pini Impruneta ore 17), A.Rufina-Impruneta Tavarnuzze (Rufina ore 17), Belmonte A.G.-Ludus ’90 Valle dell’Arno (Pazzagli ore 18.30), C.S.Lebowski-Bagno a Ripoli (Galluzzo 1 ore 18), Grevigiana-Molinense (Greve ore 15.30), Resco Reggello-Audace Galluzzo (suss.Reggello ore 16.30), Sales-Pelago (v.Gioberti ore 17.30), Valdarno F.C.-Albereta San Salvi (Del Buffa Figline ore 15).

Girone B: Affrico-Scarperia (v.Fanti ore 18.10), C.S.Firenze-S.Banti Barberino (Motovelodromo ore 16.30), Dlf Firenze-Casellina (M.Pacini ore 16.30), Fiesole Calcio-Euro Calcio Firenze (Pandolfini ore 16.30), Firenzuola-S.P.Sieve (Firenzuola ore 16.45), Laurenziana-Sancat (v.Caciolle ore 15), Ponte Rondinella Marzocco-Isolotto (Ponte a Greve ore 15), Sesto Calcio 2010-A.Castello (La Volpaia ore 17.40).

Girone C: Cerbaia-Signa 1914 (I Due Pini ore 15.40), Esperia San Donnino-Gambassi Terme (San Donnino ore 16), Giovani Calcio Vinci-Aurora Montaione (Ripalta Vinci ore 15.45), Limite e Capraia-Certaldo (Capraia Fiorentina ore 16), Montespertoli-Real Vinci (Molino del Ponte ore 16.30), Real Cerretese-Malmantile (Palatresi ore 15), S.Maria-Ponzano (Biagioli ore 18.15), Sancascianese-Florence S.C. (S.Casciano Val di Pesa ore 15).

GIOVANISSIMI

Girone A: A.G.Dicomano-Virtus Firenze (Pasquini ore 17.15), Bagno a Ripoli-Firenze Sud S.C. (v.Roma ore 15), Fiesole Calcio-Belmonte A.G. (Pandolfini ore 15), Ludus ’90 Valle dell’Arno-Albereta San Salvi (v.Quintole ore 15), Pontassieve-Molinense (Vitali ore 18), Resco Reggello-Pelago (suss.Reggello ore 15), Valdarno F.C.-A.Rufina (Madonnino Figline ore 15), Rignanese-Grevigiana (suss.Rignano ore 10).

Girone B: C.S.Firenze-N.P.Novoli (Motovelodromo ore 15), Firenze Ovest-Fortis Juventus (Peretola ore 15.30), Florence S.C.-Rifredi 2000 (Bianchi ore 15), Ponte Rondinella Marzocco-Dlf Firenze (Ponte a Greve ore 18), Porta Romana-San Giusto L.B. (Gino Bozzi ore 18.15), S.Banti Barberino-S.P.Sieve (S. e E.Banti ore 15), Sesto Calcio 2010-Audace Legnaia (La Volpaia ore 16.15), Sancat-Laurenziana (Romagnoli B ore 11).

Girone C: Certaldo-Cerbaia (suss.Certaldo ore 15), Ginestra Fiorentina-Aurora Montaione (Ginestra Fiorentina ore 15), Giovani Fucecchio 2000-Real Cerretese (Galleno ore 15), Impruneta Tavarnuzze-V.Gambassi Terme (Tavarnuzze ore 15.30), S.Maria-Limite e Capraia (suss.Biagioli ore 15), Montespertoli-A.Calcio Impruneta (Molino del Ponte ore 10), Progresso Montelupo-Casellina (Turbone ore 11).

GIOVANISSIMI B

Girone di Merito: Scandicci-Sporting Arno (Bartolozzi ore 15.30), Fortis Juventus-Valdarno F.C. (suss.Donatini ore 16.30), Lanciotto Campi-Fcg Floria 2000 (v.Tabernacolo ore 15), Lastrigiana-S.Maria (La Guardiana ore 15), San Michele Cattolica Virtus-Settignanese (San Michele ore 15), Sestese Calcio-Olimpia Firenze (suss.Biagiotti ore 16.45), Affrico-Giovani Fucecchio 2000 (v.Fanti ore 9.15), Rinascita Doccia-Bagno a Ripoli (Doccia ore 9.30).

Girone B: Albereta San Salvi-Pontassieve (Albereta v.Villamagna ore 15), A.Calcio Impruneta-Resco Reggello (Stadio dei Pini Impruneta ore 15.30), Audax Rufina-Audace Galluzzo (Rufina ore 15.30), Rignanese-A.G.Dicomano (suss.Rignano ore 15.30), Firenze Sud S.C.-Impruneta Tavarnuzze (v.Villamagna ore 10.30), Molinense-Sales (Vitali ore 10).

Girone C: Audace Legnaia-Scarperia (Bacci ore 15.30), Dlf Firenze-A.Castello (M.Pacini ore 15), Fcg Floria 2000 “B”-Firenze Ovest (Grazzini ore 15), N.P.Novoli-C.S.Firenze (v.Corelli ore 16.45), Laurenziana-Fiesole Calcio (v.Caciolle ore 16.30), Rifredi 2000-Florence S.C. (Madonnina del Grappa ore 15), S.P.Sieve-S.Banti Barberino (suss.S.P.Sieve ore 15.30), San Giusto L.B.-Porta Romana (San Giusto ore 17).

Girone D: Ponte ad Elsa 2005-Avane (Baldinotti ore 10.30 del 6/01), Montelupo-San Donato Tavarnelle (Castellani ore 15), Montespertoli-Sancascianese (Molino del Ponte ore 15), Real Cerretese-Malmantile (Palatresi ore 16.30), Casellina-Giovani Fucecchio 2000 “B” (suss.Turri ore 9.45), S.Maria “B”-Certaldo (suss.Biagioli ore 10.50), Signa 1914-Progresso Montelupo (Ferenc Puskas ore 10.30), V.Gambassi Terme-Ponzano (Gambassi Terme ore 10).

ESORDIENTI A Fair-Play

Girone A: Montelupo-Lanciotto Campi (Castellani ore 16.30), S.Maria-Montespertoli (Biagioli ore 15), San Michele Cattolica Virtus-Firenze Ovest (suss.S.Michele ore 15.15), Fiesole Calcio-Bagno a Ripoli (Pandolfini ore 10.30).

Girone B: Olimpia Firenze-San Giusto Le Bagnese (Cerreti 2 ore 18), Giovani Fucecchio 2000-Ponzano (v.Fucecchiello ore 9.15), Pontassieve-Settignanese (suss.Pontassieve ore 10), Resco Reggello-Empoli (suss.Reggello ore 18).

Girone C: Scandicci-V.Gambassi Terme (Bartolozzi ore 17), Fcg Floria 2000-Albereta San Salvi (Grazzini ore 16.30), Lastrigiana-Sales (La Guardiana ore 16.30), Valdarno F.C.-Fiorentina (Madonnino Figline ore 16.30 del 10/01).

Girone D: Ponte Rondinella Marzocco-Sandro Vignini Vicchio (Ponte a Greve ore 16.50), Sestese Calcio-San Donato Tavarnelle (suss.Biagiotti ore 18.15), Sporting Arno-Affrico (Badia a Settimo ore 15), Dlf Firenze-Audace Galluzzo (M.Pacini ore 10).

Girone E: Firenzuola-Prato “C” (Firenzuola ore 15), Fortis Juventus-Folgor Calenzano “B” (suss.Donatini ore 15), Rinascita Doccia “B”-S.P.Sieve (Doccia ore 9.30).

Girone F: A.Castello-Laurenziana (Il Pontormo ore 15), Sesto Calcio 2010-N.P.Novoli (La Volpaia ore 15), Rifredi 2000-Rinascita Doccia (Madonnina del Grappa ore 10).

Girone G: Isolotto-Audace Legnaia (v.Fedi ore 15.30), Porta Romana-Florence S.C. (Gino Bozzi ore 17), Signa 1914-Malmantile (Ferenc Puskas ore 15.30).

Girone H: Real Vinci-Sporting Arno “B” (Petroio ore 15), Casellina “B”-Real Cerretese (suss.Turri ore 11.15), Limite e Capraia-Scandicci “B” (Capraia Fiorentina ore 10).

Girone I: Firenze Sud S.C.-Belmonte A.G. (v.Villamagna ore 16.30), Ludus ’90 Valle dell’Arno-Grevigiana (v.Quintole ore 16.20), Rignanese-Pontassieve “B” (suss.Rignano ore 17), Pelago-Impruneta Tavarnuzze (Pelago ore 15).

Girone L: A.G.Dicomano-Olimpia Firenze “B” (Dicomano ore 15.15), Settignanese “B”-Fcg Floria 2000 “B” (Romagnoli C ore 15), Sancat-Audax Rufina (Romagnoli B ore 9.30).

Girone M: Ponte a Elsa-Avane (Baldinotti ore 15.30), Sancascianese-Certaldo (S.Casciano V.P. ore 17), Ginestra Fiorentina-S.Maria “B” (Ginestra Fiorentina ore 10).