Presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti si è provveduto al sorteggio delle squadre classificate in Eccellenza al secondo posto a livello regionale che affronteranno la doppia sfida nazionale...



... per conquistare i sette posti che daranno diritto alla promozione in Serie D. Nel primo turno la formazione toscana classificata al secondo posto nel girone A affronterà la squadra seconda nelle Marche mentre la vincente di questo confronto si giocherà il passaggio in serie D giocando contro la vincente di Abruzzo – Umbria. L’altra squadra della nostra regione arrivata seconda nel girone B se la vedrà con la seconda del raggruppamento B della regione Lazio, la vincente affronterà nella sfida decisiva l’Emilia Romagna (vincente A – B).