Nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo della Lnd si è provveduto ad effettuare il sorteggio in vista della disputa in Trentino del Torneo delle Regioni 2017 (Juniores, Allievi, Giovanissimi)...



... previsto nella settimana prima di Pasqua. Sorteggio indubbiamente difficile per le nostre squadre che giocheranno contro Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Veneto. Ecco i gironi eliminatori.

GIRONE A: Trento, Sardegna, Bolzano, Liguria.

GIRONE B: Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Calabria.

GIRONE C: Basilicata, Molise, Puglia, Lazio.

GIRONE D: Campania, Piemonte Valle d’Aosta, Umbria, Lombardia.

GIRONE E: Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sicilia, Veneto.

Passeranno ai quarti di finale le cinque vincenti più le tre migliori seconde.