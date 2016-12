Si è giocata mercoledì 28 dicembre 2016, presso il campo “Graziano Grazzini” di viale Malta a Firenze, un’amichevole tra gli Allievi Regionali d’élite (classe 2000) della FCG Floria 2000...



... e la squadra del progetto “Dentro Fuori” a cura del Centro di Solidarietà di Firenze e della Comunità Giovanile San Michele. La società fiorentina e la squadra di Giampaolo Giugni hanno ospitato con un’ottima accoglienza la squadra che si allena ogni lunedì pomeriggio, sotto la guida di Giovanni Lupori, Niccolò Poli e Marco Marchi, presso il Centro Sportivo San Michele per uno splendido pomeriggio di solidarietà.

Il progetto “Dentro Fuori” è coordinato da Andrea Mirannalti e, considerando lo sport come strumento di educazione, di inclusione e di intercultura, promuove l’inserimento nel tessuto sociale di ragazzi italiani e stranieri non accompagnati attraverso l’attività sportiva e in particolare il calcio. L’amichevole, che per la cronaca si è conclusa con la vittoria della squadra di Dentro-Fuori per 3-2, è stata un’ottima occasione per i ragazzi del progetto (che hanno indossato la maglia giallorossa della Cattolica Virtus) per confrontarsi con una delle squadre più interessanti del campionato di élite, ma soprattutto per far conoscere il proprio progetto e per entrare in relazione attraverso lo sport con altri giovani.