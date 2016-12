Domenica 8 gennaio 2017 inizio col botto in Eccellenza con una succosa novità: Grassina – Foiano si giocherà alle ore 17 al “Gino Bozzi”, che si conferma campo principale...



... del calcio dilettantistico toscano dal momento che mercoledì 11 gennaio alle ore 14.30 ospiterà la finalissima della Coppa Italia Dilettanti fra Roselle e Baldaccio Bruni. Altre novità per inizio anno: a partire dall’8 gennaio 2017 il Maliseti Tobbianese giocherà le sue gare interne al “Nelli” di Montemurlo, la gara Audace Legnaia-Nuova Società Chiusi (Juniores Regionali) si disputerà in anticipo venerdì 6 gennaio alle ore 15, nello stesso giorno e allo stesso orario si giocherà Città di Chiusi – Virtus Chianciano (Seconda Categoria), mentre le gare di Seconda Categoria San Niccolò – Montepiano e Unione Pontigiana-Pistoia Calcio si giocheranno allo Stadio di Maliseti e al Campo Banditori. mercoledì 11 Gennaio alle ore 14.30 è in programma il recupero del campionato di Seconda Categoria San Godenzo – Nuova Vigor Misericordia, mentre giovedì 5 gennaio 2017 alle ore 15 è in programma il recupero della gara Aquila Montevarchi – Settignanese (Stadio Mercatale Valdarno).