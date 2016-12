Svolta nel Coiano Santa Lucia. Il presidente Roberto Macrì ha scelto Enrico Busoni, ex Floria 2000, come nuovo Direttore Generale della società pratese. Ferdinando Pampaloni...



... rimane nel ruolo di Direttore Sportivo mentre Mattia Di Vivona è il nuovo segretario. Yuri Pozzi passa come ds dalla Lastrigiana alla Floria 2000 mentre Matteo Ermini, ex ds della Floria 2000, nel corso della prossima settimana passerà ufficialmente all’Audace Galluzzo, dove entrerà nel ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile Giuliano Fiaschi, ex presidente dello Scandicci Calcio.

Alessio Facchini