Anteprima : Calciopiù n.40 in edicola dal 6 dicembre– Tutte le gare di Pisa Inviato da Samuele Tofani 429 letture ) Da martedì 6 dicembre 2016 è in edicola Calciopiù n. 40, ricco di informazioni e di tutte le cronache del calcio giovanile della Toscana. Densissime al solito le pagine...



delle gare disputate per conto della Delegazione Provinciale di Pisa.



TERZA CATEGORIA

La doppietta di Donati parla chiaro. I due gol del bomber, salito a 11 in classifica marcatori e sempre più capocannoniere, regalano al Pappiana lo scontro diretto con l’Atletico Sextum. E così i bleu di Moretti volano a +4 sulla squadra di Paradisi che, anche se ha già effettuato il turno di riposo, nell’immediato può scordarsi il sorpasso. Dietro sale la Volterrana che passa per 0-2 sul campo del fanalino di coda Belvedere con le reti di S. Duccheschi e dell’attaccante Daniele Onnis. Nel girone di Firenze la Stella Rossa vince in rimonta sul campo del Santa Maria a Monte e si fa forte del 3-2 per superare gli avversari in quarta posizione.



JUNIORES

Continua il momento nero dei Red Devils: non bastano tre tentativi di rimonta, la Bellaria sfrutta la prestazione del nuovo acquisto Lovisco e vince a Castelfranco per 5-3. E l’ex ponsacchino bagna l’esordio in verdeblù con una tripletta. E così l’Atletico Etruria può prendere il largo: l’1-8 sul Pomarance permette alla squadra di Livio Paci di portarsi a +5 sulle prime due inseguitrici, adesso rappresentate dalla coppia Pecciolese – Stella Rossa.

Nel girone di Lucca il San Giuliano infligge il primo dispiacere stagionale allo Staffoli: Gullotti e Fiorini ribaltano il gol di Somigli e il Migliarino, passato per 3-0 sul campo del San Macario, agguanta i rivali in testa alla classifica.



ALLIEVI

Dopo nove vittorie nelle prime nove giornate, l’Oltrera infila il secondo pareggio consecutivo: il grande cuore del Migliarino vale infatti al 3-3 al termine di un incontro condotto dalla capolista, avanti di due reti fino a 9’ dalla fine. Ma poi ci pensano il solito Salvo Silvia e Salvini a segnare i gol che rimettono in carreggiata la squadra di Rossani. E adesso la Stella Rossa è lontana solo due punti dalla vetta: Safina, Davini, Carli, Genco e Macchi firmano il 5-2 con cui la vicecapolista batte la Freccia Azzurra.

A Livorno bene la Bellaria nel mezzo derby pisano col Valdarno: apre Meini, chiude Landi e l’Audace Portoferraio rimane a +5. Distanza significativa ma non incolmabile.



ALLIEVI B

La vittoria nel derby ha fatto male alla Bellaria. E sempre nel segno del tre. Tre erano state le reti segnate all’Oltrera, tre quelle subite la settimana dopo dall’Alberone; e tre adesso nella gara casalinga col Pisa Ovest che rilancia le proprie ambizioni e costringe i verdeblù a scivolare a -6 dalla vetta. Traso, il rigore di Barci e infine il gol di Bozzi siglano l’impresa dei blucerchiati in Viale Europa. La capolista Oltrera sorride, ma ha avuto vita tutt’altro che facile contro la Stella Azzurra: soltanto nel finale la tripletta di Girolami ha permesso alla formazione di Bucchioni di non cadere sotto i colpi di Felici e Onyenezide.

Nel girone livornese ok le Colline Pisane sul campo del Collevica, cade invece l’Atletico Etruria contro la capolista Pro Livorno Sorgenti: non basta il gol di Barbini.

A Lucca esultano la Stella Rossa (2-0 sul San Donato coi gol di Ribechini e Maskaj) e soprattutto il Santa Maria a Monte: Aribi si sblocca e ne segna quattro, Mortel ci ferma il punto esclamativo e il San Filippo concede alla squadra di Bernini la prima vittoria stagionale.



GIOVANISSIMI

De Magistris passa alla storia di questo campionato interrompendo l’imbattibilità di Masha, ma per la Bellaria è solo statistica: sempre più lanciata, la capolista batte anche le Colline Pisane con la doppietta di Matteoli e i gol di Colombini e Filippeschi. Per la seconda posizione continua il testa a testa tra Calci e Pecciolese: i rossoblù di Ficini passano per 2-1 sul campo del Pisa Ovest (Biondi e Mangone rispondono a Cirino), i nerazzurri superano il Cascine per 6-0.

Nel girone di Lucca spiccano le vittorie del Madonna dell’Acqua, che vince per 4-0 il derby col Migliarino, e dell'Oltrera: Ferranti aveva illuso il Bientina, ma Paparo e Fiorentini ribaltano la partita per il 2-1 finale.



GIOVANISSIMI B

Tre gli 0-0 di giornata. Pareggio senza reti nel derby tra Bellaria e Oltrera e nell’incontro tra Navacchio Zambra e Stella Rossa. Ma la gara più attesa era un altro derby, quello dell’Aurelia tra Madonna dell’Acqua e Migliarino: l’incontro si chiude 0-0 e lascia invariate le distanze tra la capolista e le inseguitrici.

Nel girone di Livorno il Forcoli Valdera fa 10 su 10 e continua la propria marcia a punteggio pieno in testa alla classifica: le doppiette di Curto e Ragoni e i gol di Daka e Ciandri costringono alla resa l’Academy Livorno.



SCUOLA CALCIO

Il panorama completo della Scuola Calcio per le classi 2004, 2005 e 2006 offre risultati e cronache delle dieci partite di Esordienti, delle ventuno di Esordienti B e delle diciannove di Pulcini.



E poi i top 11 di tutte le categorie, a coronamento di un numero da non perdere.





