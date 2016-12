Registrati | Login Login Username:



Anteprima : Calciopiù n.39 in edicola dal 29 novembre – Tutte le gare di Pisa Inviato da Samuele Tofani 269 letture ) Da martedì 29 novembre 2016 è in edicola Calciopiù n. 39, ricco di informazioni e di tutte le cronache del calcio giovanile della Toscana. Densissime al solito le pagine...



delle gare disputate per conto della Delegazione Provinciale di Pisa.



TERZA CATEGORIA

La settimana dello scontro diretto inizia come meglio non si poteva. Pur se con una partita in più, il Pappiana mantiene il punto di vantaggio sull’Atletico Sextum andando a vincere per 2-0 sul Navacchio Zambra grazie alla doppietta di Del Sarto. Dal canto suo, la formazione di Paradisi passa per 2-1 sul difficilissimo campo della Volterrana: decidono Frassi e Venturella, alla squadra di Calastri non basta il rigore di F. Ducceschi. E dopo un avvio zoppicante il Crespina ha cominciato a correre e raggiunge il terzo posto assieme al Cus Pisa: la formazione di Contini passa sul campo della Stella Azzurra grazie al gol in apertura di Quaratesi.

Nel girone fiorentino esulta solo la Stella Rossa, che vince per 3-0 a San Vincenzo a Torri; cadono Bellaria (1-0 a Vinci) e Santa Maria a Monte (stesso risultato sul campo del San Pierino Botteghe).



JUNIORES

L’Atletico Etruria è in testa da solo, per la prima volta nella stagione. Decisiva la sconfitta dei Red Devils sul campo dei Fratres Perignano: la formazione di Sassetti indovina la gara perfetta e rimonta il gol iniziale di Calloni con le reti di Bachi e Tonelli, che ribaltano il punteggio in 5’. Dal canto suo la capolista passa per 6-1 in casa col Fabbrica e ora guarda tutti dall’alto verso il basso. Nello scontro diretto per il podio, la rete di Iacopini e il rigore di Uruci permettono alla Pecciolese di avere la meglio su un San Frediano incerottato e di agguantarlo al terzo posto, a quota venti punti. A 20 c’è anche la Stella Rossa che ferma il filotto del Pomarance con un secco 4-0: a segno Romario Myhypaj, Loia, Caponi e Acrostelli.

Nel girone di Lucca l’impresa del Fornacette rallenta la corsa del Migliarino Vecchiano: per due volte avanti con i gol di Amdiaze e Coli, la vicecapolista è raggiunta prima da L. Volpi e poi da Tosi. E lo Staffoli, passato per 3-2 a Barga in virtù della tripletta di Bartalesi, ora è a +3.





ALLIEVI

La Pecciolese costringe l’Oltrera al primo pari della stagione e la classifica si accorcia un po’. Lo 0-0 del Pagni rende felici la Stella Rossa, che passa per 3-1 sul campo del Fornacette col gol di Sergio e la doppietta di Carli, il Migliarino (2-1 sull’Atletico Etruria, a segno Orlando e il solito Salvo Silvia) e soprattutto il Calci: un discusso rigore di Gneri a 3’ dalla fine costringe il San Frediano alla resa dopo che Arcos Troya aveva impattato il gol iniziale di Aitoro.

Interlocutoria la giornata del girone di Livorno: la Bellaria gioca contro il Forcoli fuori classifica, il Valdarno cade a Piombino.



ALLIEVI B

Se la settimana precedente aveva raccontato dell’impresa della Bellaria, capace di vincere per 3-1 contro l’Oltrera, ci pensa l’Alberone a riportare sulla terra i ragazzi di Vissani: la tripletta di Turini permette ai biancorossi di battere i verdeblù per 3-2 vanificando i gol di Rebecchini e Danella. Con qualche fatica la capolista torna alla vittoria battendo la Pecciolese con lo stesso risultato (decisivi Di Sacco, Adragna e Bettini) e si riporta a +4 sulla rivale.

Buona la giornata delle pisane nel girone di Livorno: l’Atletico Etruria vola al secondo posto battendo per 4-1 la Pecciolese nello scontro diretto, le Colline Pisane rifilano sei reti al Livorno 9.

Nel campionato lucchese spiccano il pari di rigore tra Calci e Gello (all’ex Castelli risponde Toti) e le vittorie di Stella Rossa e Porta a Lucca.



GIOVANISSIMI

La Bellaria continua a non subire reti. Stavolta ad arrendersi alla schiacciasassi di Malventi è il Porta a Lucca, che alza bandiera bianca sotto i colpi di Maffei, Filippeschi, Colombini e Matteoli. Curiosità di giornata: tutte le pretendenti al secondo posto segnano cinque reti. Le Colline Pisane battono i Giallorossi per 5-0 (a segno De Magistris due volte e poi Notaro, De Panicis e Tonelli), stesso risultato del Calci sul Cascine grazie alla super prestazione di Mangone che realizza tutti i gol dei suoi e vola a quota 21 in classifica marcatori; la Pecciolese ne prende uno ma batte nettamente la Freccia Azzurra e consolida la seconda posizione, seppur in condominio. Nel girone di Lucca bene il San Frediano, sempre più terza forza del campionato grazie al 2-1 sul Valle del Serchio maturato per via delle reti di Bresci e Vannozzi. Donnini e Ferranti firmano il 2-0 del Bientina sul Madonna dell’Acqua.



GIOVANISSIMI B

Migliarino e Oltrera non riescono a superarsi: Gesa risponde a Telluri e il Madonna dell’Acqua, vincente per 2-1 sul Santa Maria a Monte (decidono Stabile e Moncayo), guadagna due punti preziosi su entrambe le inseguitrici.

Nel campionato livornese il Forcoli fa nove su nove battendo per 5-0 il San Frediano: con un gol a testa Daka, Ragoni, Ciummei, F. Bacci e G. Bacci firmano il successo che vuol dire primato, dopo il recupero infrasettimanale col Livorno 9. Rallenta il Pisa Ovest, prima pisana delle inseguitrici: non basta il rigore di Palumbo, sul campo dell’Academy Livorno finisce 1-1.



SCUOLA CALCIO

Il panorama completo della Scuola Calcio per le classi 2004 e 2005 offre risultati e cronache delle quattordici partite di Esordienti e delle ventidue di Esordienti B.



E poi i top 11 di tutte le categorie, a coronamento di un numero da non perdere.







