Giudice Sportivo : Allievi regionali girone C: ribaltato l'esito di Tuscar-Impruneta Tav. Inviato da Lorenzo Martinelli 337 letture ) Scossone in testa e in coda al girone C del campionato Allievi regionali: il Giudice Sportivo ha infatti...



...rovesciato il risultato finale dell'ottava giornata di campionato fra Tuscar e Impruneta Tavarnuzze, assegnando la vittoria alla squadra aretina per 3-0. Il match era invece terminato con il successo con il minimo scarto dei verdeblù di Tavarnuzze, che però hanno impiegato un calciatore non in possesso degli idonei requisiti anagrafici. La formazione di Biagiolini guadagna così tre punti importanti in chiave salvezza.







