Anteprima : Calciopiù n.38 in edicola dal 22 novembre – Tutte le gare di Pisa Inviato da Samuele Tofani 300 letture ) Da martedì 22 novembre 2016 è in edicola Calciopiù n. 38, ricco di informazioni e di tutte le cronache del calcio giovanile della Toscana. Densissime al solito le pagine...



delle gare disputate per conto della Delegazione Provinciale di Pisa.



TERZA CATEGORIA

Il vince per 5-1 sul campo del Porta a Piagge e si riprende la testa della classifica: le reti di Donati, D. Cima, Mengheri e Landucci arrivano in contemporanea allo 0-0 dell’Atletico Sextum contro il Cus Pisa e valgono il nuovo primato. Dietro rientra in corsa il Crespina: la doppietta di Minardi e il gol di Guazzini condannano la Freccia Azzurra e proiettano la squadra di Valentino Contini in piena corsa play-off. Nel girone fiorentino la doppietta di Bruni permette al Santa Maria a Monte di battere il Vinci e consolidare il terzo posto. Ottima giornata anche per la Stella Rossa: Vaglini, Susini e Testai costringono alla resa il San Pierino Bottehe.



JUNIORES

Mancano le reti ma non le emozioni nell’atteso big-match di giornata: Red Devils e Atletico Etruria non si fanno male e continuano a marciare a braccetto in testa alla classifica. E la graduatoria si accorcia: il gol di Rizza a 5’ dalla fine decide l’incontro con la Stella Rossa e permette al San Frediano di volare a -2 dalla vetta.

Nel girone lucchese il Migliarino passeggia contro il Pieve San Paolo e insidia lo Staffoli: il turno di riposo della capolista porta a una sola lunghezza la distanza tra le due contendenti pisane impegnate in terra straniera.



ALLIEVI

Casavecchia e Galli fanno grande il Calci nello scontro d’alta classifica col Migliarino: ai biancorossi non basta la rete di Salvini nell’arrembaggio finale, finisce 2-1. E l’Oltrera ringrazia: i rossoblù mangiano anche il Fornacette con un netto 6-0 e conquistano il nono successo consecutivo, confermandosi ancora a punteggio pieno. Sembra davvero un campionato in cui si lotta per la seconda posizione. Nel girone livornese la Bellaria non approfitta della giornata di stop dell’Audace Portoferraio e cade in casa contro l’Atletico Piombino: non bastano Cardini e Volpi, i verdeblù perdono 3-2 e rimango dietro la capolista.



ALLIEVI B

La copertina è per la Bellaria di Vissani: il 3-1 a firma Lenzi, Danella e Rocchesini raccontato da Simone Pardossi costringe l’Oltrera alla prima sconfitta stagionale dopo otto vittorie di fila e riapre magicamente i conti in vetta: adesso tra le due pontederesi corre una sola distanza. Ci vorrà il derby di ritorno per capire come finirà? Nel frattempo tutti pregustano un inverno appassionante. Subito dietro rallenta il Valdicecina, fermato in casa dalla mina vagante Navacchio Zambra: agli arancioni non basta il gol di Cercignani, Cecchi e Gesi ribaltano l’incontro a favore della squadra di Maurizio Balestri.

Turno amaro per le pisane impegnate nel girone di Livorno: le Colline Pisane cadono per 2-0 sul campo del Costa Etrusca, l’Atletico Etruria non va oltre l’1-1 sul campo del Livorno 9 e vede allontanarsi le posizioni di vertice.

A Lucca vince solo il Calci: T. Di Sacco sigla il successo rossoblù sul campo del San Donato. Pari spettacolo tra Santa Maria a Monte e Porta a Lucca: apre Pisa, Tommasini e Aribi ribaltano il punteggio ma quasi subito Mirajan riporta i giallorossi in parità.



GIOVANISSIMI

Anche nei Giovanissimi ormai si corre per la seconda piazza. La Bellaria raggiunge la doppia cifra nella sfida coi Fratres Perignano e inanella la nona vittoria di seguito. Salta all’occhio soprattutto la cifra delle reti subite: ancora nessuna, a fronte dei sessantuno gol segnati.

Per l’argento continuano a darsi battaglia Calci (2-0 agli Ospedalieri, decidono Vigone e il solito Mangone che combatte con Mori per la testa della classifica marcatori), Pecciolese (1-0 sul campo del Pisa Ovest grazie al rigore di Ceccanti) e Colline Pisane: la formazione di Zuchegna passa per 5-0 sul campo del Valdarno e raggiunge quota 21.

Nel girone lucchese dominato dalla coppia San Filippo – Castelnuovo Garfagnana, è il San Frediano a tenere alti i colori di Pisa: i rossoblù si fanno bastare la rete di Serra, battono lo Spavaldiserchio per 1-0 e confermano la terza posizione in classifica. Successo anche per Madonna dell’Acqua (1-0 al San Donato, decide Pulga) e Sextum Bientina: i nerazzurri passano in rimonta sul campo del Marlia grazie alle reti di Ferranti e Donnini e vincono per 2-1.



GIOVANISSIMI B

Il Sextum Bientina costringe la capolista Madonna dell’Acqua al primo pari stagionale: D’Alessandro risponde a Camorcia, le avversarie ringraziano e si avvicinano. Dopo un avvio difficile, Simone Saviozzi sta conducendo il Fornacette a una classifica eccellente: il 3-0 a firma Riccetti (doppietta) e Batoni vale addirittura il secondo posto, in coabitazione con l’Oltrera. Impeccabili anche i rossoblù di Di Mauro: di Magnani, Ganetti e Ortu i gol che valgono il successo sul campo del Navacchio Zambra.

Nel girone di Livorno il Forcoli in poltrona si gode il 2-2 tra Ardenza e Portuale Guasticce e rimane a -2 dalla vetta, ma con due partite in meno; bene Pisa Ovest (5-0 all’Orlando), Colline Pisane (3-0 sul campo della Scintilla) e San Frediano (4-0 alla Pecciolese, decidono Faralli, Xheka, Roccia e Khabbas).



SCUOLA CALCIO

Il panorama completo della Scuola Calcio per le classi 2004, 2005 e 2006 offre risultati e cronache delle quindici partite di Esordienti, delle ventuno di Esordienti B e delle venti di Pulcini, con i nomi di tutti i protagonisti.







