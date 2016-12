Una tripletta di Piscopo consente al Valdinievole Montecatini di espugnare il campo dello Sporting Recco (2-3 il risultato finale) e di balzare al quarto posto in classifica...



... Fanno un passo in avanti in classifica nel girone B del campionato di Promozione l’Arno Laterina (2-0 con il Subbiano) e l’Ambra (3-1 con l’Asta) e si portano a quota 12 in classifica. Nel recupero dei sedicesimi di finale della Coppa Toscana di Prima Categoria continua la marcia del Real Vinci che nell’incontro serale supera per 2-0 il Gracciano (reti di Tafi e Ciappi). Vanno invece ai quarti di finale con il fattore campo quasi sempre ininfluente: Colli Marittimi (2-1 a Scarlino), Candeglia Porta a Borgo (1-0 dopo i supplementari sul campo della prima della classe in campionato il C.F.2001), Luco (sufficiente il pareggio per 0-0 dopo i tempi supplementari sul campo dell’Atletico Impruneta), Villa Basilica (classico il successo per 2-0 in trasferta contro gli Amici Miei) e Fornacette Casarosa (l’unica ad avere vinta in casa per 2-0 contro il Serricciolo).

