Anteprima : Calciopiù n.37 in edicola dal 15 novembre - Tutte le gare di Pisa Inviato da Samuele Tofani 300 letture ) Da martedì 15 novembre 2016 è in edicola Calciopiù n. 37, ricco di informazioni e di tutte le cronache del calcio giovanile della Toscana. Densissime al solito le pagine...



delle gare disputate per conto della Delegazione Provinciale di Pisa.



TERZA CATEGORIA

Nel girone pisano di Terza Categoria la copertina è per l’accoppiata Crespina-Atletico Sextum: la vittoria dei primi sul campo del Pappiana grazie alla doppietta di Politi e alla rete di Citi permette alla formazione di Paolo Paradisi di riprendersi la vetta della classifica. La capolista passa infatti per 2-1 sul campo del Belvedere (doppio Giorgi in 13’) e, con una gara in meno, vola a +1 sul Pappiana. Nel girone di Firenze fanno la voce grossa Stella Rossa (9-0 col Cortenuova) e Bellaria (5-1 a La Fenice); al Santa Maria a Monte non basta Lucchetti, lo scontro di alta classifica col Mercatale finisce 1-1.



JUNIORES

Il derby di Castelfranco costringe i Red Devils al primo stop stagionale: Loia e Baldasseroni ribaltano il gol iniziale di Colangelo e regalano la stracittadina alla Stella Rossa. E così in testa al girone di Pisa i ragazzi di Ferradini vengono affiancati dal lanciatissimo Atletico Etruria, che comunque deve fare una fatica pazzesca per avere la meglio sul Saline: per il primato pesano le reti di Giovannelli e Buti, che vanificano la segnatura ospite di Fiorentini.

Con i gol di Lorenzo Tonarelli, Lusci Gemignani e Vierucci e la doppietta di Coli, nel girone di Lucca il Migliarino Vecchiano batte per 5-1 la Bellani e mette nel mirino lo Staffoli, a +4 ma con una partita in più: la capolista viene fermata sullo 0-0 dal Luccasette e si vede mangiati due punti preziosi.



ALLIEVI

Prosegue la marcia trionfale dell’Oltrera, che conquista l’ottavo successo consecutivo e a metà novembre guarda tutti dall’alto a punteggio pieno: i rossoblù di Luca Brugnano si godono Giustignani (doppietta per il capocannoniere) e Maccanti e passano per 3-0 sul campo del buon Il Romito. La copertina è però per il Migliarino di Eugenio Rossani: Salvo Silvia entra a 20’ dalla fine e decide la gara col San Frediano, che proietta i biancorossi nelle posizioni nobilissime della classifica. Anche perché il gol di Fakzi sugli sviluppi di una punizione indiretta in area permette alla Pecciolese di vincere per 1-0 lo scontro diretto col Calci nell’anticipo del venerdì: e ora è lotta autentica per la qualifica di anti-Oltrera.

Nel girone di Livorno ci vuole un rigore di Cardini a tempo scaduto per permettere alla capolista Bellaria di passare sul campo del Livorno 9.



ALLIEVI B

È la settimana del derby di Pontedera. Sabato la Bellaria avrà la chance di accorciare sulla capolista Oltrera, reduce dal 7-1 al Migliarino e ancora a punteggio pieno; la formazione di Samuele Vissani ha invece dovuto attendere il 76’ per ottenere tre punti preziosi sul campo dal Valdarno. Spicca poi un insolito 4-6: ai Fratres Perignano non bastano Albamonte, Pezzini (doppietta) e Monti; un incredibile Samb spacca in due la partita e mette la gara in discesa per la Stella Azzurra, che poi conquista i tre punti grazie ai gol di Pezzini e Panella.

Buone le prove delle pisane nel girone di Lucca: segnano Mirajan, Pisa e Maccanti e il Porta a Lucca ferma sul 3-3 l’ex capolista Atletico Lucca, al primo pari dopo sette vittorie consecutive. Adesso in testa alla classifica c’è da sola la Folgore Segromigno. Stella Rossa (8-0 al San Filippo) e Calci (2-0 al Valle del Serchio, il 2002 Mangone segna una doppietta anche contro avversari più grandi) lottano per il podio.

Gira invece tutto male nel girone di Livorno: l’Atletico Etruria cade in casa per 4-3 contro il Venturina e vede andarsene la Pro Livorno capolista, le Colline Pisane cedono il passo al Saurorispescia.



GIOVANISSIMI

Sono numeri da sogno per la Bellaria di Marco Malventi: ventiquattro punti, cinquanta reti segnate e nessuna subita per i verdeblù che, a meno di sorprese clamorose, parrebbero poter vincere in carrozza questo campionato. Stavolta a cadere è il Cascina: Fiorentini e Mori firmano il 2-0 dopo che Taraj aveva rischiato di battere Masha per la prima volta in stagione. Dietro, il Calci conquista una vittoria senza discussioni nello scontro diretto con la Pecciolese e la agguanta al secondo posto: doppietta per il solito, incredibile, Mangone e rete di Pazzini per lo 0-3 del Pagni. E meritano la citazione anche le Colline Pisane di Marco Stefano Zuchegna: in dieci dall’11’ per il rosso a Nannicini, punito nell’occasione del penalty segnato da Taddei per il Valdicecina, i granata disputano una gara da leoni e strappano i tre punti grazie ai gol di De Panicis e Notaro.

Nel girone lucchese spiccano le vittorie di Migliarino (2-0 al Piazza al Serchio) e Sextum Bientina (6-0 al Pieve San Paolo).



GIOVANISSIMI B

Nei Giovanissimi B è un momento d’oro per il Madonna dell’Acqua, a punteggio pieno dopo otto giornate: la Bellaria cade sotto i colpi di Camorcia e Stabile. Ai verdeblù non basta Pancrazi, finisce 3-1. E l’Oltrera approfitta del turno di stop del Migliarino per accorciare sul secondo posto in classifica, distante appena un punto.

Senza particolari problemi, nel girone di Livorno il Forcoli Valdera batte per 5-0 l’Armando Picchi e rimane a -1 dal Portuale Guasticce, che passa con lo stesso risultato contro la Scintilla ma ha già effettuato il turno di riposo.



SCUOLA CALCIO

Il panorama completo della Scuola Calcio per le classi 2004, 2005 e 2006 offre risultati e cronache delle quindici partite di Esordienti, delle ventitré di Esordienti B e delle altrettante di Pulcini, con i nomi di tutti i protagonisti.



A tutti buona lettura dallo staff di Calciopiù.







